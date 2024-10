Svět fantazie, smutku i radosti Vlasty Baránkové

Svět fantazie, smutku i radosti, takový název nese výstava tvorby brněnské grafičky, ilustrátorky a malířky Vlasty Baránkové, kterou připravují v oblastním muzeu. Její vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. října od 17 hodin, zájemci ji pak budou moci navštívit od 11. října 2024 do 2. února 2025 vždy od úterý do pátku od 12 do 18 hodin, v sobotu a v neděli pak od 10 do 18 hodin.

Vlastu Baránkovou veřejnost zná z titulů mnoha knih především jako autorku ilustrací pro děti, jichž realizovala více než sto čtyřicet. Mnohé vyšly ještě před rokem 1989 ve švýcarském nakladatelství Bohem Press v různých jazykových mutacích, ale ne v češtině. Díky tomu ji znají i děti v zahraničí. Autorka se prezentovala na desítkách výstav v České republice a v zahraničí (Francie, Japonsko, Itálie, Německo, Polsko, Belgie, Jižní Korea, Rakousko a Jugoslávie). Získala řadu tuzemských a zahraničních ocenění. Podílela se na večerníčcích o Lískulce pro a Čtyři uši na mezi. Její ilustrace doprovázejí například knihy pro děti od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.