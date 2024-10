Slavná mumie v mosteckém muzeu

Po 70 letech se do Mostu vrátí naše slavná „mostecká mumie“, skoro 3 000 let stará egyptská rakev. Mumie byla součástí sbírek již předválečného mosteckého muzea a v průběhu 50 let 20. století byla v rámci tehdejší centralizace sbírek předána do Náprstkova muzea, patřícího pod Národní muzeum v Praze.

Rakev se stane středobodem nové výstavy Oblastního muzea a galerie v Mostě (OMGM) s názvem Mezi Prahou a Káhirou s podtitulem 100 let české egyptologie. Výstava byla realizována ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy a Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur a seznámí vás s bohatou a úspěšnou historií československé a české egyptologie v uplynulých 105 letech. Po zahájení výstavy se uskuteční komentovaná prohlídka s významným českým egyptologem Prof. Ladislavem Barešem, CSc. Zahájení výstavy a komentovaná prohlídka budou součástí bohatého programu již VIII. ročníku Mezinárodního dne archeologie v OMGM, a to v sobotu 19. října od 13 do 19 hodin. Program bude tedy letos zaměřen na práci a historii Českého egyptologického ústavu Karlovy university. Další částí programu bude otevření výstavy Z Mostu až na konec světa. Výstava je věnovaná exotickým sbírkám Oblastního muzea a galerie v Mostě, pocházejícím hlavně z konce 19. a první poloviny 20. století. Představí zajímavé muzejní sbírkové předměty skoro ze všech světových kontinentů. Od Dálného východu Asie po rozpálenou savanu Jižní Afriky. Od mrazivé tundry argentinské Ohňové země po sluncem spalovanou buš Austrálie. Exotice bude věnován i exponát měsíce října v recepci muzea, a to pár kožených, mědí zdobených sandálů z oblasti Súdánu či Etiopie, pravděpodobně z 19. století. V programu Mezinárodního dne archeologie (MDA) nebudou chybět „dílničky“ pro děti i dospělé, kde si vyzkoušíte výrobu egyptských šperků či papyru, psaní hieroglyfů, egyptské chrámové malby atd. V „exotickém salónku“ s foto koutkem si můžete půjčit rekvizity pro fotografii na památku, možná potkáte i faraona. Pro všechny návštěvníky vyhlašuje Oblastní muzeum a galerie v Mostě soutěž o nejkrásnější exotický kostým. Vítěz získá malé překvapení. I občerstvení bude stylové. Další program MDA nebo změny sledujte na www.muzeummost.cz.