V chomutovské nemocnici se začíná se stavbou nové Emergency

Krajská zdravotní slavnostním poklepem na základní kámen zahájila dostavbu také děčínské nemocnice. Investiční akce „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče. Dokončení je plánováno rovněž na polovinu prosince 2023.

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Nemocnice Chomutov

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektační lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.