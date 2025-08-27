V Dobnerovce se blýská na lepší časy

V ulici M. G. Dobnera, konkrétně v bytovém domě bloku 386, se odehrává pozitivní proměna, která dokazuje, že úsilí o obnovení života v bytovém domě se vyplácí. Nejde jen o zlepšení kvality bydlení, ale také o obnovu mezilidských vztahů a pocitu sounáležitosti. Proměna je viditelná nejen uvnitř, ale i venku. Před vchodem do domu se objevily osázené květinové truhlíky a vnitřní prostory září čistotou.
Nový výbor a dotační program
Za touto proměnou stojí aktivita a odhodlání členů výboru sdružení vlastníků jednotek (SVJ). Před rokem se totiž změnil statutární orgán z předsedy SVJ v podobě SBD Krušnohor na čtyřčlenný výbor SVJ, tvořený z aktivních osob z řad vlastníků a nájemníků. Tito lidé se rozhodli vzít osud svého domova do vlastních rukou. Využili také dotační program statutárního města Most s názvem Správce domu – preventista, jehož cílem je zvýšení participace veřejnosti a dalších subjektů na prevenci kriminality ve stanovených lokalitách. Díky tomuto kroku se jim podařilo zvrátit zavedené pořádky, které spíše připomínaly nepořádky. Během posledního shromáždění se dokonce dočkali potlesku od všech přítomných, což je jasným důkazem, že jejich práce je ceněna. Nepřizpůsobiví nájemci, kteří dříve obtěžovali sousedy, jsou pryč, a do domu se vrátil klid a bezpečí.
Symbol nového začátku
Tato pozitivní energie se nyní přenáší z domu i ven, o čemž svědčí květinové aranžmá před vchodem. Zanedbaný prostor se proměnil v barevnou oázu, která vítá obyvatele i návštěvníky. Květiny nejsou jen pouhou dekorací; jsou hmatatelným důkazem toho, že se obyvatelé rozhodli vzít si svůj domov zpět. Péče o ně vyžaduje společné úsilí, které posiluje mezilidské vztahy a buduje skutečnou komunitu. Často se říká, že v takovýchto lokalitách nemá smysl prostory zkrášlovat, jelikož to stejně zničí. Tento dům však dokazuje pravý opak. Květiny jsou tak symbolem nového začátku.
Podpora Výboru pro mapování a eliminace negativních sociálních jevů
„Naše práce často začíná tím, že nás většinou lidé kontaktují kvůli nepříjemnostem se sousedy – dlouhodobě snáší nadměrnou hlučnost, nepořádek nebo dokonce agresi. Vlastník nebo správce bytu je ignoruje. I když můžeme zkusit kontaktovat vlastníka sami, skutečnou pravomoc s problémem něco udělat a dotáhnout ho do konce má pouze osoba s mandátem, tedy osoba či osoby, které si vlastníci zvolili na shromáždění. Náš tým je vám připraven poskytnout poradenství a být vám oporou na této cestě, protože víme, že klidné a bezpečné bydlení za to stojí,“ uvedla předsedkyně výboru Patricie Prokešová.
Pokud potřebujete poradit, neváhejte se obrátit na Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů: vpm@mesto-most.cz.