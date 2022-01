V halovém turnaji U13 získali žáci FK Baník Most Souš čtvrté místo

Žáci FK Baník Most Souš odehráli v sobotu první turnaj zimní přípravy 2022. Na domácím turnaji ve Sportovní hale Most obsadili čtvrté místo. Turnaj vyhrál Chemnitzer FC.

Nový rok začal fotbalově v sobotu halovým turnajem U13 ve Sportovní hale Most. Necelá stovka diváků sledovala dobré sportovní výkony, které vyvrcholily odpoledne finálovými zápasy. Turnaj ovládl zaslouženě náš německý partner Chemnitzer FC, který nenašel přemožitele a stal se tak vítězem prvního ročníku turnaj Hala Most. Mostecký výběr vstoupil do turnaje velmi dobře, třemi vítězstvími. Ve velkém zápase s Chemnitzerem FC však doplatil na neproměňování šancí, v těžkém zápase nastřelil v jasných šancích pouze břevno nebo tyč a velmi smolně tak nedokázala vzdorovat těsné prohře 0:2. Druhá šance na postup do finále byla proti FK Ústí nad Labem, kluci však doplatili na přemotivovanost, v rozhodujícím zápase turnaje rychle prohrávali a nenašli psychické síly na zvrat a utkání prohráli 1:4.

V turnaji se velmi dobrém světle představila FTA Praha (Football Talent Academy Praha), která hrála velmi kombinační – až futsalový fotbal, jako jediná dokázala vzdorovat Chemnitzeru FC. V nejkrasnějším zápase turnaje český zástupce favorita hodně trápil a měl na nohách několik rozhodujících šancí. Jak už to ale ve fotbale bývá, nakonec přesto vyhráli Němci, když 30 sekund před koncem dotáhli jeden protiútok. Z řad FTA Praha se po zásluze Matěj Ludín stal nejlepším hráčem turnaje.

Druhý finalista turnaje FK Ústí nad Labem začal turnaj studenou sprchou, když v prvním zápase proti Chemnitzeru FC zkolaboval a prohrál vysoko 1:7, ukázal se však jako turnajové mužstvo a v dalších zápasech jeho výkony stoupaly. V rozhodujícím zápase skupinové fáze pak proklouzl do finále právě na úkor domácího týmu.

Turnaj o prvním novoročním víkendu provázela skvěla kulisa. Rodiče a rovněž mostecký fanklub zaplnily mosteckou halu a v zápasech domácího týmu fandily zpěvem chorálů, bubnováním a hlasitou podporou. Kluci si poprvé vyzkoušeli i tradiční pozápasovou děkovačku a učily se její zákony. Sportovní hala tak cítila jak roste mostecká fotbalová tradice a výchova našich mladých talentů. Fanklub rovněž přivítal staronovou tvář našeho klubu Jaroslava Belaně, který již sledoval nejlepší brankáře turnaje. Individuální ocenění si odnel Johann Peters z Chemnitzeru FC.

Formát turnaje tvořila základní skupina, kde se týmy střetly každý s každým. Nejlepší dva poté dostali druhou šanci na vzájemný souboj ve finále. Týmy v dalším pořadí se podle umístění utkaly ještě v zápasech o umístění a rovněž měly možnost malé odvety úvodního střetu ve skupinové fázi. Mostecká U13 bohužel po velkém zklamání ve skupině bohužel nezvládla ani utkání o 3. místo proti týmu FTA Praha. Ačkoliv ve skupině dokázali fotbalisté FK Baník Most Souš zvítězit, v zápase o medaile už byl lepší soupeř.

Odkaz na výsledky turnaje

Odkaz na výsledky finálové nadstavby