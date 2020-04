V kraji bylo v březnu méně nezaměstnaných

V březnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání v Ústeckém kraji na 24 540, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 15 886 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 4,3 %.

K 31. 3. 2020 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí n. L. celkem 24 540 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 165 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 2 385 osob.

Nově zaevidováno bylo 3 297 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 307 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 462 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 154 osob méně než v předchozím měsíci. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 245, 997 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce a 1217 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles uchazečů byl zaznamenán v pěti okresech Ústeckého kraje, největší v okrese Louny (-2,2 %). Nárůst byl zaznamenán ve dvou okresech, největší v okrese Ústí n. L. (0,5 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ústí n. L. 13 261 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,0 %. V evidenci bylo 4 078 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 069 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet meziměsíčně klesl o 46 osob. Na celkové nezaměstnanosti se tak absolventi a mladiství podíleli 4,4 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 7 431 uchazečů o zaměstnání, tj. 30,3 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Počet nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly všechny okresy Ústeckého kraje. Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Chomutov (5,2 %) a nejnižší v okrese Teplice (3,1 %).

Kraj evidoval k 31. 3 2020 celkem 15 886 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 156 vyšší než v předchozím měsíci a o 117 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Děčín (3,1 UoZ) a nejméně v okrese Chomutov (0,9 UoZ).

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od začátku roku 2020 prostřednictvím příspěvků podpořeno 593 osob, z toho 109 osob bylo zařazeno do rekvalifikačních kurzů. Nejčastěji podporovanými obory činností byly ke konci sledovaného měsíce osobní služby (manikúra/pedikúra, tetování, kosmetika, make-up), velkoobchod a maloobchod, hostinská činnost, výroba textilií, textilních výrobků a oděvů, stavebnictví (zednictví, truhlářství, podlahářství), chov zvířat a jejich výcvik.