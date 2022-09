V Litvínově vznikne středisko volného času

Úspěšný projekt Technického klubu Litvínov, který vznikl za podpory Ústeckého kraje z programu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji a je zároveň spolufinancovaný z prostředků Evropské unie, se na jaře roku 2023 transformuje ve středisko volného času. Důvodem je vypršení platnosti projektu.

Nové školské zařízení pro volnočasové aktivity bude spravovat Střední odborná škola pro ochranu

a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas. Zřizovatelem této školy je město Litvínov. Technický klub dosud působí v Centru bakalářských studií, které je součástí Scholy Humanitas. Kroužky pro nejmenší děti se konají v Centru Lesánek v Tylově ulici.

Činnost klubu byla zahájena na podzim roku 2020. Klub je rozdělen do tří oborů a pracuje formou bezplatných mimoškolních zájmových kroužků v oblastech robotiky a programování, řemesel

a kreativity, logického myšlení a gramotnosti. Kroužky vede devět lektorů. „Najít lektory, kteří své znalosti a zkušenosti umí poutavým způsobem předávat dětem, bylo nesmírně náročné. Takoví pedagogové jsou časově velmi vytížení, a proto by bylo škoda o ně přijít. Rádi bychom plynule činnost střediska volného času navázali na technický klub. Jeho vznik nám také uvolní ruce při nabídce kroužků pro děti. Dotační program striktně určoval, které kroužky můžeme nabízet. O některé je enormní zájem, ale program nám neumožnil navýšit počet dětí, které do něj mohou docházet.

Ve středisku volného času budeme moci reagovat na poptávku,“ vyzdvihuje jeden z přínosů vzniku střediska volného času místostarostka Erika Sedláčková. Už nyní se plánuje kromě již stávajících kroužků vypsání výuky cizích jazyků.

Technický klub a z něj nově vznikající středisko volného času navazují na tradici Městského domu pionýrů a mládeže, jehož činnost byla v roce 1990 ukončena a dům pionýrů město prodalo. „Po několika letech bylo zřejmé, že se nejednalo o prozíravé rozhodnutí. Bez náhrady skončila smysluplná činnost pro velký počet dětí a především došlo ke ztrátě zázemí pro jejich aktivity,“ podotýká místostarostka. Částečně nabídku volnočasových aktivit nabízejí školy, Základní umělecká škola Litvínov, sportovní kluby a Městská knihovna Litvínov. V Ústeckém kraji funguje celkem 33 středisek volného času, z nichž je 23 zřízeno obcemi, 5 krajem, 4 církvemi a 1 soukromým zřizovatelem.