Vnučka za všechny prachy

Hamerští policisté předali sdělení podezření 32leté ženě z Litvínova ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody. Ta měla začátkem srpna v dopoledních hodinách přijet na nezvanou a neohlášenou návštěvu do bytu svého příbuzného. Zjistila, že vstupní dveře jsou pootevřené a v bytové jednotce se nikdo nenachází. Pak ji údajně napadl velmi špatný nápad. Do bytu neprávem vstoupila a několik minut se tam měla pohybovat. Na různých místech podle policistů odcizila mobilní telefon, přenosný reproduktor a oblečení. S těmito odcizenými věcmi odešla, přestože si v minulosti u mosteckého soudu vyslechla trest za jiný majetkový delikt. O to hůř, že se jednalo o byt jejího dědy, který svůj majetek v hodnotě přesahující 3 tisíce korun postrádal. Věci údajně zcizila pro svoji potřebu a ani neví, jak s nimi naložila. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. Uzná-li soud její vinu, hrozí ji až tříletý trest odnětí svobody.