V Mostě se letos v létě celoplošná odstávka opět nechystá, Litvínov čeká poslední etapa rekonstrukce páteřního horkovodu

Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy oznamují svým odběratelům, že v letošním roce opět nepřipravují celoplošnou letní odstávku v dodávkách teplé vody pro město Most. Odlišná situace je ve městě Litvínov, kde je v plánu dokončení tříleté etapy obnovy hlavního tepelného napáječe. Pro obyvatele města Litvínova a Janova to znamená dvě kratší, maximálně 2 – 3 denní odstávky.

Nejzásadnější akcí bude letos dokončení poslední etapy rekonstrukce tepelného napáječe v délce 2 600 m do města Litvínova, která začne samotným zásahem do potrubí napáječe v červnu. „ Stejně jako v předchozích letech vybudujeme provizorní propojení tak, aby byli naši zákazníci bez teplé vody po co nejkratší možnou dobu. Z toho důvodu jsme naplánovali dvě kratší odstávky, kdy bude probíhat nejprve přepojení na provizorní potrubí a poté zpět na zrekonstruovaný úsek horkovodu,“ vysvětluje Tomáš Vraj, vedoucí útvaru CZT, společnosti Severočeská teplárenská. Pro obyvatele Litvínova to tak znamená pouze dvě kratší odstávky v okamžiku, kdy bude docházet k přepojení na provizorní potrubí a poté zase zpět na potrubí nové. První odstávka v délce dvou dnů bude probíhat během 7. až 8. června, druhá potom ve stejné délce v polovině srpna, konkrétně 17. až 18. srpna. Odstávka teplé vody se dotkne všech odběratelů ve městě Litvínov a Janov. Navíc samozřejmě i výměníkových stanic napojených na horkovod před hranicí města – konkrétně VS 1 Úpravna uhlí Komořany, DTS Vrbenský, VS Jezerní vodárna, VS 15- plocha 7, VS Růžodolská výsypka, VS BUS COM Litvínov.

MOST – Práce během letních měsíců budou probíhat také v Mostě, kde bude největší investicí pátá etapa rekonstrukce městského horkovodního potrubí. Letos se odstávky teplé vody dotknou čtvrtí Pod Nemocnicí, Fibichova a Obránců míru a lokality Střed, konkrétně OC centrál a rezidence Odeon. V těchto lokalitách budou probíhat odstávky od 12. července. Někde budou pouze třídenní, ale například v lokalitě Střed potrvají až do 27. července. Kompletní rekonstrukcí projde v Mostě VS č. 10 v ulici Družstevní. Zde však Severočeská teplárenská předpokládá jen jednodenní odstávku teplé vody v pondělí 11. července.