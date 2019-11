V Mostě zasedli mostečtí zastupitelé, mluvilo se i stěhování knihovny

V zasedací síni mosteckého magitrátu zasedlo dnes 21. listopadu předposlední letošní veřejné zasedání zastupitelů zvolených za město Most. V sále se sešlo dvaačtyřicet z pětačtyřiceti zastupitelů.

V úvodu jednání navrhl zastupitel Adam Komenda z klubu Piráti a Zelení pro Most rozšíření programu o bod „stěhování mostecké knihovny“. „Je to důležité téma. Tento týden se proti stěhování knihovny do Repre uskutečnily demonstrace,“ zdůvodnil zastupitel Komenda. Návrh na zařazení bodu hlasováním neprošel.

Předseda Výboru pro mapování a eliminaci negativních jevů Jiří Nedvěd (ProMOST) informoval o činnosti výboru, který se schází každý týden a řeší problematiku, která sužuje město Most. Zatupitele informoval o opatřeních, která se začnou již brzy uplatňovat v prioritně vytipované lokalitě, v ulici Dobnera, kde je situace v centru města nejhorší. Jiřího Shillera (ANO) zajímalo, proč ve výboru není zastoupen žádný odborník ze sociální oblasti. Jan Hrubeš (člen výboru za klub Zelení pro Most) informoval, že odborník z této oblasti ve výboru zastoupen je.

Zastupitelé schválili sponzorský dar 200 tisíc korun Českému svazu házené na Baráž o Mistrovství světa žen a 56 000 korun SK Lenom Most (kick-box) na turnaj Chrismas Cup 2019, MČR ČAAK 2019 a World Championschips WTKA.

Debata se rozproudila při projednávání Záměru soukromé firmy na realizaci nového Komunitního domu seniorů v bývalém zdravotním středisku v Albrechtické ulici, kde by mělo vzniknout pětadvacet bytových jednotek a ke kterému rada města Mostu vydala nesouhlasné stanovisko. Důvodem zamítnutí radních byla podle vysvětlení primátora města Mostu Jana Paparegy možná hrozba spekulantů s bytovými jednotkami. V názoru na záměr soukromé firmy byli zastupitelé nejednotní. Podle Daniela Drtíka (ODS) nezapadá tento záměr do koncepčního řešení bydlení, který v Mostě máme. Podle názoru Bereniky Peštové (ANO) se naopak jedná o komunitní a bezbariérové bydlení, které by se mělo podporovat. Podle zastupitelky Jaroslavy Puntové (ANO) je trendem, aby senioři zůstávali ve svém domácím prosředí a spíš bychom se měli zaměřit na výstavbu nových pečovatelských domů. Zastupitelé záměr soukromé společnosti nepodpořili.

Zastupitelé schválili většinou hlasů neinvestiční dotaci jeden milion korun spolku Dámský házenkářský klub Baník Most na zajištění a realizaci domácích a venkovních utkání družstva žen v Lize mistrů v letošním roce.

V diskusi občanů vystoupil Lukáš Ryšavý z Mostu, který diskutoval na téma přestěhování knihovny do kulturního domu Repre. Podle jeho názoru by město mělo objekt knihovny zachovat z hlediska jeho architektonické hodnoty z období sedmdesátých let. Vyzval město, aby respektovalo tyto hodnoty a vyhlásilo řádnou archotektonickou soutěž na úpravu Repre, kam se má knihovna stěhovat.

Na stejné téma vystoupila také Mostečanka Blanka Vaňková, která se rovněž dožadovala architektonické soutěže na rekonstrukci Repre a její zveřejnění pro veřejnost. Ta je v tomto tématu podle jejích slov opomíjena. „Je zde řada otázek, které nejsou zodpovězeny – bude zachován celý knižní fond? Bude zde denní světlo pro čtenáře nebo bude celá knihovna pod umělým osvětlením?,“ řekla k zastupitelům Mostečanka.

Jan Machovec z Mostu se připojil k předchozím diskutujícím a přišel vyjádřit svůj nesouhlas se stěhováním knihovny a vyjádřil pochybnost nad smysluplností rekonstrukcí Repre. „Uznejte prosím zvolení špatné cesty, projekt zastavte a povolejte odborníky na urbanismus,“ uvedl.

V závěru zasedání dostali prostor k dotazům zastupitelé. Zastupitel Luděk Prošek (Piráti a Zelení) se zajímal, odkud pochází informace, která se objevila nawebu města, že se stěhováním knihovny souhlasí většina obyvatel Mostu.

Zastupitelku Jaroslavu Puntovou (ANO) uajímalo, kdy bude známý výsledek výběrového řízení na ředitele zařízení Městské správy sociálních služeb, dále kdy bude zateplena jediná nezateplená budova a to dětského stacionáře v Malíkové ulici. Neplánuje město přesunutí OSSZ do centra města? „V případě výběrového řízení na ředitele MSSS budou příští týden probíhat pohovory s účastníky, kteří postoupili do druhého kola. Budova stacionáře není jediná, která není zateplena, nicméně bude zahrnuta do plánu. Co se týká OSSZ město nemůže přesouvat státní organizaci,“ odpověděl primátor.

Tomáš Ondrášek (Sdružení Mostečanů Mostu) se dožadoval informace, kdy a kde je možné nahlédnout do předkládaných vizí účastníků výběrových řízení, kteří se hlásili do veřených soutěží v rámci města Mostu v minulých obdobích.

Adam Komenda (Piráti) se dotazoval, zda může město garantovat denní světlo v budoucí knihovně, co bude se stávající knohovno, lustrem a mozaikami, zda budou zachovány všechny služby knihovny v případě stěhování do Repre, zda zůstanou po přestěhování všichni zaměstnanci knihovny, proč neproběhlo k přestěhování knihovny veřejné referendum? „Stávající zaměstnanci knihovny všichni přejdou do Repre, služby pro klienty budou beze zbytku zachovány, navíc budou ještě kvalitnější,“ zodpověděl část dotazů na místě primátor, ostatní slíbil zodpovědět písemně.

Patricie Prokešová (ANO) se dotazovala za občany bydlící v Aleji Boženy Němcové, zda by město mohlo zkontrolovat vzrostlé stromyv této ulici. „Lidé se zde obávají, aby na ně stromy nespadly,“ zdůvodnila žádost občanů.

Jan Schiller (ANO) ze zeptal: Proč v Mostě neproběhla žádná oslava výročí 17. listopadu? „Nepořádali jsme žádné pompézní oslavy, ale na půdě mosteckého divadla proběhlo důstojné připomenutí této události,“ odpověděl primátor.

Zasedání zastupitelstva zakončila diskuse zastupitelů. Zastupitel Jiří Kraus vyjádřil politování, že se nikdo z vedení města nezůčastnil výročních oslav Základní umělecké školy F.L.Gassmanna. Dále vyjádřil názor, že čím dál víc začíná pochybovat o nápadu stěhování knihovny do Repre. „Bojím se, aby nám na 2. náměstí nevznikl kulturní kočkopes jako máme na 1. náměstí Centrál.“

Adam Komenda (Piráti) se ohradil proti přestěhování petičního místa z vestibulu magistrátu do prvního patra, do předkanceláře vedení města. „Lidé musí teď petiční mítsto hledat jako kešky,“ řekl. „Naopak nyní je petiční místo na důstojném místě,“ argumentoval primátor.

Zastupitel Milan Rybák (SMM) se zajímal, zda lze v této fázi zastavit projekt na rekonstrukci Repre. „V tomto stadiu o tom v našem poslaneckém klubu neuvažujeme,“ odpověděl primátor.

Patricie Prokešová (ANO) poděkovala řediteli Technických služeb města Mostu za instalaci popelnic na třídění odpadu do Chanova. Tento požadavek vznesla zastupitelka na vedení města na minulém zastupitelstvu.

Luděk Prošek (Zelení) sdělil, že projekt rekonstrukce Repre, tak, jak je naplánovaná, se téměř rovná jeho demolici a zkritizoval, že nebyla vypsána architektonická soutěž. „My jsme vypsali výběrové řízení na projekt a žádný ateliér se do ní nepřihlásil,“ vedl primátor. „V tomto případě se ale nejednalo o klasickou architektonickou soutěž,“ oponoval zastupitel.

Jan Hrubeš (Zelení) navrhl, že by město mělo mít významné vzpomínkové místo pro události související se 17. listopadem a současně navrhl přejmenovat některé současné ulice (například Karla Marxe, Budovatelů a podobně) a pojmenovat je napříkla ulicí Milady Horákové, 17. listopadu a podobně.

Milan Rybák (SMM) navrhl, aby na budovu Repre byla umístěna pamětní deska s odkazem na 17. listopad. „To je dobrý podnět,“ reagoval primátor.

Zastupitelstvo města skončilo v 15.30 hodin.