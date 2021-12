V mostecké knihovně bude vyprávět cestovatel o tom, že nic není nemožné

Přijďte si v úterý 14. prosince od 17 hodin poslechnout do kinosálu Městské knihovny v Mostě vyprávění cestovatele, kterého ani prodělaná dětská mozková obrna nezastavila před plněním svých snů.

Jedenadvacet dní po západním pobřeží USA – 7750 km v minivanu, 140 km pěšky Jakub Greschl vypráví o svém o americkém snu – cestě za vlastní hranice: „Narodil jsem se s dětskou mozkovou obrnou a pár let bojoval o to, aby mne nohy unesly. Ani to mi však nevzalo sílu a už jsme společně procestovali přes 30 zemí naší krásné Země.” Vstupné 50 Kč / registrovaní čtenáři mostecké knihovny zdarma.