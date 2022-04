V mostecké knihovně začíná v pondělí burza knih, časopisů, hudebnin a her

Městská knihovna Most zve od 4. do 9. dubna na „Jarní burzu knih, časopisů, her, hudebnin a hudebních nosičů“. Burza se koná v místnosti č. 128 (v přízemí za infocentrem vlevo). Knihovna nabízí vyřazené dokumenty jak pro děti, tak i pro dospělé, beletrii i naučnou literaturu – za symbolické ceny. Každý den se doplňují na burzu další dokumenty. V pátek a v sobotu kus za 5 Kč.

Prodejní doba:

pondělí 10.00–18.00 h

úterý 10.00–18.00 h

středa zavřeno

čtvrtek 10.00–18.00 h

pátek 10.00–18.00 h

sobota 9.00–12.00 h

neděle zavřeno