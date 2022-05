V mostecké nemocnici začala prodejní výstava fotografií Radima Hlaváče. Z výtěžku pořídí Krajská zdravotní lékové stolky na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Snímky je možné si v nemocničním atriu prohlédnout do konce června.

Radim Hlaváč se na fotografii přírody a hlavně zvířat zaměřil v roce 2016, jeho snímky se začaly brzy umisťovat mezi nejlepšími a v roce 2019 se stal ambasadorem společnosti Olympus. Jeho práce je k vidění na výstavách od Austrálie po Spojené státy americké. V dubnu byly jeho fotografie vystaveny v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, další sérii snímků si teď mohou prohlédnout a zakoupit lidé v Nemocnici Most. „Vítáme každou aktivitu, která zlidští prostředí nemocnic, které v posledních dvou letech zažily kvůli covidu poměrně zásadní změny. Aktuální výstava v mostecké nemocnici je prodejní, výtěžek bude upotřeben na zdejším anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Rádi bychom se s panem Hlaváčem domluvili i na dalším pokračování v jednotlivých odštěpných závodech naší společnosti,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý. „Jsme rádi, že jsme výstavu fotografií mohli uspořádat a autorovi výstavy, panu Hlaváčovi, děkujeme. Vystavené snímky jistě potěší pacienty i návštěvy, které do nemocnice přicházejí,“ doplnil ředitel Nemocnice Pavel Markalous. „Je pro mě až překvapující, jak krásné snímky je možné v okolí Mostu nafotit. Děkujeme za krásnou výstavu i za to, že výtěžek může být využit na nákup lékových stolků pro pacienty na ARO,“ dodal primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení mostecké nemocnice Miroslav Peleška.