V obchodním centru Central Most proběhne 28. března další sportovní den. Od 16 do 18 hodin se představí sportovní kluby v krasobruslení, krasokolečkování, badminton i jezdectví. Nepropásněte skvělou příležitost dozvědět se o těchto klubem z mosteckého regionu více. Sportovní dny potrvají do středy 29. března.