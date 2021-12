V mosteckém „íčku“ jsou pro občany města Mostu opět k dispozici zdarma tašky na třídění odpadu. V rámci kampaně Dycky Most! Dycky třídí! je připravena pro každého 1 sada. Otevřeno je PO – PÁ od 9 do 17 hodin. Tašky jsou k dispozici do vyčerpání zásob.