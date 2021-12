Soutěžte a vyprávějte vánoční příběh Ústeckého kraje! V závěru roku, v kouzelném období adventu, připravil Ústecký kraj nenáročnou kreativní fotosoutěž! A co je úkolem? Vyfotit fotografii, která co nejlépe vystihuje „co pro Vás znamenají Vánoce“.

Soutěž trvá od 6. až do 31. prosince. Zasílat příspěvky lze v období od 6. do 17. prosince 2021 do 10:00 hodin včetně. Následně, tj. v době od 17. do 31. prosince 2021 do 10:00 hodin včetně, bude probíhat hlasování o nejlepší fotografie formou sbírání „likes“. Hlasování bude ukončeno poslední soutěžní den v 10:00 hodin. Vyhrávají 3 fotografie s největším počtem hlasů (označeny největším počtem „likes“ ).

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje.

Soutěžní fotografie zasílejte na emailovou adresu omk@kr-ustecky.cz do 17. prosince 2021 do 10:00 hodin. Do zprávy je nutné uvést jméno, adresu trvalého bydliště a rok narození (pro ověření podmínek soutěže, tyto údaje nebudou zveřejněny). Po zaslání fotografie na uvedený email obdržíte potvrzující odpověď.

Jeden soutěžící může přihlásit pouze jednu soutěžní fotografii. Fotografie zasílejte ve formátu JPG, v minimálním požadovaném rozlišení 1200 x 800 px, o maximální velikosti 1 MB.

Všechny soutěžní fotografie budou pro účely hlasování uveřejněny na facebookovém profilu Ústeckého kraje a zde v události soutěže.

Autoři tří fotografií s největším počtem hlasů („likes“) získají vánoční balíček plný dobrot od Ústeckého kraje, kalendář na rok 2022 a publikaci České středohoří od Ludmily Hájkové.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Soutěžící zasláním fotografie do soutěže prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv.

Kompletní znění pravidel soutěže najdete na https://bit.ly/Pravidla_soutěže_ÚK