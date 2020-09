V neděli pokračuje Mistrovství České republiky veteránů v badmintonu

V neděli 20.9. pokračuje ve SportCenter Most Mistrovství České republiky veteránů v badmintonu.

I v této složité době se do soutěže přihlásila spousta bývalých i současných předních hráčů. Účastnit se mohou hráči, kteří dosáhli pětatřiceti let, nejstarší věková kategorie je potom vypsána pro hráče nad sedmdesát let. Mezi partnery patří například Město Most nebo hotel Cascade. Více jak šest desítek hráčů a hráček závodí ve sportovní hale SportCenter Most o originální medaile vyrobené přímo pro tuto akci. Badmintonový klub Super Stars Most pořádá tuto akci s pověřením Českého badmintonového svazu.