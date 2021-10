V Nemocnici Děčín začala stavba nového pavilonu. Práce omezily dopravu v areálu

V areálu děčínské nemocnice začala výstavba nového pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče. Se zahájením stavebních prací bylo nutné přistoupit ke změně průjezdnosti nemocnice. V areálu nemocnice je umístěno dočasné dopravní značení. K budovám C, D a E je umožněn vjezd pouze na vykládku a nakládku, není možné v těchto prostorách parkovat.

V průběhu výstavby bude zřejmě nutné uzavřít také jednotlivé průjezdy pro překopy. Tyto uzavírky budou trvat minimální dobu a komunikace budou opatřeny například přejezdovými plechy. Další nutná opatření budou prováděna na základě zjištěných skutečností v průběhu stavby.

V souvislosti s dopravními omezeními byl prodloužen interval pro bezplatné parkování na přilehlém parkovišti z 30 na 60 minut.

Vybudování nového pavilonu se všemi důležitými zdravotnickými pracovišti je dalším krokem ke zkvalitnění péče pro město Děčín i celou spádovou oblast. „Přeji si, abychom to my zaměstnanci v průběhu prací vydrželi, protože stavba bude ohromná a výrazně zasáhne do chodu nemocnice. Apeluji také na obyvatele Děčína. Výsledek totiž přinese lepší kvalitu péče,“ zdůraznil Michal Hanauer, ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín.

Výstavba nového pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče s cenou díla dle veřejné zakázky 784 406 795 Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Děčín, o.z., probíhat přibližně do poloviny prosince 2023.