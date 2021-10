Do Mostu přijede tento pátek 22. října 2021 OČKOBUS Ústeckého kraje. Zájemci se zde budou moci nechat očkovat proti koronaviru hned na několika místech ve městě, a to bez nutnosti předchozí registrace! Zájemci dostanou jednorázovou vakcínu JANSSEN (Johnson&Johnson) nebo Pfizer od společnosti BioNTech u osob starších 16 let. S sebou mějte kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.