V parku Střed v Mostě se chystá Víkend otevřených zahrad

V neděli 9. června bude park Střed opět patřit oslavě svátku zeleně a setkávání. V parku bude připraven bohatý program pro všechny věkové kategorie.

Součástí programu bude panelová debata s odborníky a veřejností, věnovaná obnově parku a očekáváním obyvatel či komentovaná procházka s dendrologem. Návštěvníci se mohou těšit na Koncert Big Bandu Zdenka Tölga, který zahraje hity 70. a 80. let z doby největší slávy parku, nebo na divadelní představení studentů Základní umělecké školy F. L. Gassmanna. Do parku se také po roce znovu vrátí výstava historických fotografií parku a vzpomínek pamětníků „Mapa minulosti parku Střed“. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet tvořit veřejný prostor s dílnou ZUŠ v Moskevské ulici. Středisko volného času si pro děti připravilo vzdělávací stezku s laboratoří o vodě. Zajímavým oživením bude také orientační běh. Připravena bude trať, kterou je možné běžet na čas nebo absolvovat chůzí ve skupince. Zaručeně se podíváte do zajímavých míst v parku Střed, na kterých jste možná ještě nikdy nebyli.

Na nedělní zábavně-poznávací akci v centrálním parku města Mostu určenou pro děti, dospělé i seniory společně zvou statutární město Most, Nadace Proměny Karla Komárka, mostecké základní umělecké školy a Středisko volného času.

Víkend otevřených zahrad probíhá v celé České republice a v dalších zemích Evropy s cílem oživit městské zahrady a parky a představit jejich potenciál široké veřejnosti. Cílem je také zvýšit informovanost a povědomí veřejnosti o veřejném prostoru, parcích, vegetaci a jejich významu pro život ve městě, a také představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. Akce je součástí aktivit zaměřených na obnovu mosteckého parku Střed, které probíhají s podporou Nadace Proměny Karla Komárka.