Mostecké divadlo uvede premiéru hry Zamilovaný Shakespeare

Městské divadlo v Mostě uvede 31. května v 19.30 hodin na Velké scéně třetí činoherní premiéru sezony 2019: Zamilovaný Shakespeare (Marc Norman, Tom Stoppard a Lee Hall). Režie se ujal Milan Schejbal. V hlavních rolích se představí Lukáš Kofroň a Nela Štefanová.

Slovo dramaturga Zdenka Janála



„Zamilovaný Shakespeare, příběh zachycující samou podstatu divadla“

Jaro láká většinu z nás do přírody, vyběhnout za krásami světa! My jsme se však v mosteckém divadle rozhodli vyběhnout za krásami světové dramatiky, po dobrodružné cestě za kvalitními tituly.

Světoznámý a mimořádně zdařilý film Zamilovaný Shakespeare režiséra Johna Maddena, jehož spoluscenáristou byl jeden z nejvýznamnějších dramatiků a scenáristů Tom Stoppard, byl oceněn sedmi Oscary i dalšími významnými filmovými cenami. Od své premiéry v roce 1998 se nezaměnitelně vryl do srdcí a myslí diváků po celém světě. Skvostně propojuje dvě příběhové roviny i dva žánry – romantickou tragédii i převlekovou komedii (Romeo a Julie a Večer tříkrálový). Jeho divadelní adaptace z pera zkušeného a renomovaného dramatika Lee Halla se v roce 2014 stala jednou z největších londýnských divadelních událostí posledních let. A velmi rychle se rozšířila celou Evropou i přímo českými divadly.

Mladý divadelní básník William Shakespeare se snaží dokončit svoji nejnovější hru, ale moc se mu to nedaří, nedostává se mu sil ani inspirace. Dokud se nezamiluje. Sledujeme tak komediálně pojaté porodní bolesti nové inscenace a zároveň romantický osobní příběh Williama Shakespeara, který se zamiloval do mladé a krásné aristokratky Violy de Lesseps, která natolik miluje divadlo, že se v přestrojení za muže pokouší proniknout do Shakespearovy herecké společnosti. Svoji touhu stát se herečkou totiž v té době nemůže jinak uplatnit. V její době bylo herectví striktně určeno pouze mužům. Spolu s ní tak i my diváci pronikáme do podivuhodného zákulisí tehdejšího alžbětinského divadla. Viola poznává jeho krásu, ale také zmatek a chaos, neboť divadlo vždy bylo velmi „živým“ a rychle se proměňujícím prostředím. Na pozadí záměny postav, velké lásky, omylů a nedorozumění, intrik, obchodních machinací i neobyčejně zábavně a trefně zachyceného divadelního shonu se tak odehrává okouzlující fiktivní příběh o tom, jak vznikla nejslavnější hra všech dob Romeo a Julie. Napínavý, dramatický i vtipný příběh doplňují odkazy i k dalším Shakespearovým hrám (a k hrám jeho souputníků) a řada dalších postav, jako jsou Shakespearovi kolegové dramatici, divadelní ředitelé, cenzoři a dokonce i sama královna Alžběta II., která divadlo tajně navštěvuje a je Shakespearovou velkou fanynkou. A nejen fanynkou… Nicméně, pravá láska to nemá v žádné době jednoduché. Můžete si to potvrdit již 31. května 2019 na Velké scéně společně s Nelou Štefanovou a s Lukášem Kofroněm, kteří v této hře ztvární hlavní role. Ty by si ostatně přál hrát snad každý z mladých herců.

Rozhovor s režisérem inscenace Milanem Schejbalem:

Režisér Milan Schejbal se narodil v roce 1952 v Hradci Králové. Je absolventem režie na pražské DAMU (1985). Mezi lety 1983 až 1990 byl dramaturgem Žižkovského divadla v Praze, jehož byl také ředitelem (1990 – 1992). Mezi lety 1990 až 1994 prošel jako kmenový režisér mnoha českými jevišti a a má za sebou celou řadu úspěšných divadelních inscenací. Od roku 1994 byl plných dvanáct let uměleckým šéfem a režisérem pražského divadla ABC. Mezi lety 1992 až 1996 vyučoval na hudebně – dramatickém oddělení Pražské konzervatoře a od roku 1996 působí jako pedagog režie na Katedře činoherního divadla Divadelní fakulty AMU v Praze. Od 80. let působí rovněž jako porotce a lektor řady amatérských divadelních festivalů a dílen (např. dlouhodobého Kurzu praktické režie). V roce 2010 obdržel Cenu ministra kultury ČR za divadelní a slovesné aktivity.

V Mostě není divákům neznámý. Začátkem devadesátých let byl podepsán pod D´Artagnanem či inscenací Obsluhoval jsem anglického krále. V posledních letech pravidelně v Mostě režíruje – k jeho úspěšným inscenacím patří např. Slaměný klobouk, Ideální manžel, Andělské oči, Dokonalá svatba, Habaďúra a naposledy úspěšné Charleyova teta a Splašené nůžky.

Příběh Zamilovaného Shakespeara je mnoha divákům známý z filmového zpracování. V čem se liší film od divadelní verze a proč by se podle tebe měli diváci přijít podívat na tento příběh do divadla?

Určitě film Zamilovaný Shakespeare viděla řada diváků, kteří navštěvují divadlo, a určitě drtivá část z nich musela být spokojená, neboť o divadlo jde v tomto filmu především. A ne o divadlo ledajaké, neboť alžbětinské divadlo je jedním z nejdůležitějších kořenů (ne-li úplně ten nejdůležitější) evropského činoherního divadla, včetně toho moderního. A kde jinde by se měl příběh, zasazený do této doby, odehrávat, než právě na divadle. A to si myslím, že byl jeden z hlavních důvodů, proč se divadelníci rozhodli pro divadelní adaptaci filmového scénáře. Ano, film má své specifické a neopakovatelné výrazové prostředky, ale divadlo také a mnohdy překvapivě účinnější. A je až neuvěřitelné sledovat, jak málo se toho v divadle a kolem něho změnilo za oněch 400 let…

Čím tě ponejvíce právě Zamilovaný Shakespeare zlákal k tomu, abys ho v Mostě režíroval? Co tě na něm jako režiséra nejvíce zajímá?

Když jsem poprvé viděl film Zamilovaný Shakespeare, hned jsem se do něho zamiloval. Okouzlil mě v pravém slova smyslu romantický příběh, který vychází z jedné z nejkrásnějších tragédií Romeo a Julie, okouzlil mě inteligentní humor, svět divadla zobrazený s láskyplnou nadsázkou a pochopením a přitom zachycující samou podstatu divadla jako takového. To vše mě na Zamilovaném Shakespearovi zajímá a jako režiséra velmi láká.

V Mostě režíruješ pravidelně každým rokem. Nyní ses rozhodnul opět v plné parádě využít místní specifikum, a sice dvě divadelní točny. V čem mohou být přínosem a jak se dají právě v Zamilovaném Shakespearovi vhodně využít?

Mám mostecké divadlo velmi rád a myslím, že toto divadlo se svým unikátním technickým vybavením přímo vybízí k inscenování takových titulů jako je Zamilovaný Shakespeare, ve kterém je jedno z hlavních témat právě divadlo. Využití obou točen umožňuje poměrně rychlé střídání a „prolínání“ jednotlivých prostředí, s čímž textová předloha ve svém principu počítá.

Zamilovaný Shakespeare je prodchnut odkazy na celou řadu Shakespearových děl. Které Shakespearovy hry jsi již ve své kariéře režíroval a ke kterým máš ty osobně nejvřelejší vztah?

Osobně mám vřelý vztah k celému Shakespearovu dílu. Jeho hry jsou, jak říká jeden z největších znalců Williama Shakespeara Martin Hilský, vědeckou laboratoří lidského života. Režíroval jsem již řadu jeho her, mj. Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy nebo Něco za něco. V pomyslném žebříčku však na samém vrcholu u mě stojí Romeo a Julie (před lety jsem ji inscenoval právě v Mostě s Martinem Písaříkem a Lucií Pernetovou – Matouškovou v hlavních rolích) a Večer tříkrálový (ten jsem měl tu čest režírovat již dvakrát).

Zamilovaný Shakespeare je především oslavou divadla jako takového. Co tě po mnoha letech u divadla na něm samotném stále baví? Nebo je i něco, co tě na něm nebaví?

Ano, divadlo mě stále – i po tolika letech – baví. Často přemýšlím, čím to je a vždy se doberu k tomu, že je pro mě největším zážitkem fakt, že se odehrává „tady a teď“, že je vlastně každé představení neopakovatelné a že onen společný intenzivní zážitek jeviště a hlediště je pro nás všechny (diváky, herce i tvůrce) nanahraditelný a vlastně potřebný, zvláště v dnešním odosobněném světě. Proto si zřejmě lidi divadlo před takřka třemi tisíci lety vymysleli a proto ho vyhledávají dodnes a to navzdory všem technologickým a elektronickým vymoženostem, o kterých mnozí tvrdili, že jejich vynálezem divadlo končí. Nestalo se tomu tak a jsem přesvědčený, že tomu bude tak i nadále.

Nela Štefanová a Lukáš Kofroň jako Viola a Will v romantické komedii Zamilovaný Shakespeare

Nelo a Lukáši, zkoušíte nyní hlavní postavy – Vilou de Lesseps a Williama Shakespeara – v romantické komedii Zamilovaný Shakespeare. Doufali jste, že je budete moci hrát? Jsou to myslím role, po kterých by každý mladý herec rád s chutí skočil…

Lukáš: Já v to tedy doufal moc, je to krásná role, která má spoustu barev. Těším se a doufám, že těch barev ukáži co nejvíce.

Nela: To ano, postava Violy je velice zajímavá. V to, že ji ztvárním jsem popravdě nedoufala, vůbec mě tato možnost ani nenapadla. Nečekala jsem, že tak velkou příležitost dostanu hned na počátku svého působení v divadle. Obsazení se do poslední chvíle tajilo a když bylo odhaleno, byla jsem velice překvapená. V tom nejlepším slova smyslu samozřejmě.

Viola a Will jsou role, na kterých se také můžete na počátku své kariéry mnoho naučit. Čím vás doposud překvapily, nebo hra samotná, a s čím se musíte při zkoušení potýkat?

Lukáš: Samotná hra mě překvapila, lépe řečeno děj, v němž divák sleduje osobní příběh Shakespeara, ze kterého on sám čerpá a píše Romea a Julii. Je zábavné zahrát si některé scény dvakrát nejdřív jako Shakespeare, a poté jako Romeo.

Nela: Zaujala mě především odvaha a pragmatičnost Violy. Nebojí se v alžbětinské době, přes zákaz vstupu žen na jeviště, riskovat odhalení a převlékat se za muže, jen aby mohla hrát. Jde si za svým snem, ale zároveň je pevně nohama na zemi. Viola v průběhu celé hry ztvárňuje na jevišti celkem tři jiné role (herce Kenta, který hraje Romea nebo Julii), takže se potýkám s těmito dalšími, odlišnými postavami.

Viděli jste již dříve slavný film Zamilovaný Shakespeare, nebo až nyní, když jste zjistili, že budete hrát v jeho divadelní adaptaci?

Lukáš: Na film jsem se podíval hned jak jsem zjistil, že se Zamilovaný Shakespeare bude hrát u nás v divadle.

Nela: Filmové zpracování jsem viděla hodně dávno, a to před samotným zkoušením. Když jsem zjistila, že jsem do hry obsazenaá, shlédla jsem ho znovu.

Jste nyní přibližně v polovině zkoušení. Jak se vám společně zkouší? Překvapujete se něčím navzájem?

Lukáš: Myslím že se překvapujeme na každé zkoušce, tím kdo z nás umí lépe text. (smích)

Nela: S Lukášem jsem měla možnost zkoušet inscenaci 60’s aneb Šedesátky v režii Petra Svojtky. Ztvárňujeme v ní manželský pár, takže „první partneření“ na jevišti už máme za sebou. Ale je pravda, že Lukáš mě překvapuje neustále.

Nelo, Viola je teprve druhou Vaší rolí v mosteckém divadle. Mostečtí diváci vás prozatím teprve pomalu poznávají. Jaké již máte za sebou divadelní zkoušenosti?

Nela: Působila jsem v divadle v Šumperku, a to byla zkušenost sama o sobě. Malé divadlo, malé město, malý soubor, ale velké a pěkné role.

Lukáši, tebe mostecký divák viděl již ve více rolích pestrého repertoáru. Jaký typ her máš na vlastní kůži nejraději, nad jakými jásáš, když si přečteš obsazení?

Lukáš: Nejspíš mám nejraději žánr komedie, ale postavy mám raději zaporné. Jásám nad každou hrou ve které jsem obsazen.

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

Původní scénář Marc Norman a Tom Stoppard, divadelní adaptace Lee Hall.

Hudba Paddy Cunneen.

Překlad Jitka Sloupová.

Dílo Williama Shakespeara je citováno v překladech Jiřího Joska.

Úryvek z Marlowovy Tragické historie o doktoru Faustovi v překladu Aloise Bejblíka.

Citát z Marlowova Tamerlána Velikého v překladu Jitky Sloupové.

Na West Endu původně uvedly Disney Theatrical Productions & Sonia Friedman Productions, režie Declan Donnellan a výprava Nick Ormerod.

Režie: Milan Schejbal

Dramaturgie: Zdeněk Janál

Scéna a kostýmy: Kateřina Baranowska

Pohybová spolupráce: doc. Martin Pacek

Šermy: Radek Čermák

Jazyková spolupráce: Marta Hrachovinová

Osoby a obsazení:

WILLIAM SHAKESPEARE – Lukáš KOFROŇ

VIOLA DE LESSEPS – Nela ŠTEFANOVÁ

CHRISTOPHER MARLOWE – Vít HERZINA

PHILIP HENSLOWE, divadelní podnikatel – Jiří KRAUS

CHŮVA – Michaela KRAUSOVÁ

LORD WESSEX – Marcel ROŠETZKÝ

HUGH FENNYMAN, obchodník – Tomáš VACEK

RICHARD BURBAGE, herec a divadelní podnikatel – Otto LIŠKA

NED ALLEYN, herec (MERCUZIO) – Jakub DOSTÁL

EDMUND TILNEY, dvořan / SIR ROBERT DE LESSEPS – Jan BENEŠ

KRÁLOVNA ALŽBĚTA / MOLLY – Veronika TÝCOVÁ

RALF, herec (CHŮVA) – Tadeáš HOREHLEĎ

JOHN WEBSTER – Kristián VALEŠ / Oliver VEJLUPEK

SAM (JULIE), VALENTÝN, VÝČEPNÍ – Matyáš PROCHÁZKA

WABASH, KOKTAJÍCÍ HEREC (PROLOG) – Bohuslav PATZELT

ADAM, PŘEVOZNÍK, LADY CAPULETOVÁ – Michal PEŠEK

KATE, prostitutka, DVORNÍ DÁMA – Petra KASALOVÁ

PES LUCAS – Květ sakury, Kavalír King Charles španěl

NOL (BENVOLIO), herec, DVOŘAN – Pavel ČIRIP

FREES, herec, PETER (TYBALT), herec, DRNKAL, STRÁŽNÝ, SAMSON – Josef RÁČEK

LAMBERT, STRÁŽNÝ – Eduard ENDT

ROBIN, herec, GREGORY, DVOŘAN – Martin JEHLIČKA / Vít ŠTURMA

PROSTITUTKA, DVORNÍ DÁMA – Tereza JENÍČKOVÁ / Pavla BAŠUSOVÁ / Laura DUŠKOVÁ

Premiéra proběhne 31. května 2019 na Velké scéně v 19.30 hodin.

Další reprízy:

5. června 2019 v 19.00 hodin.

11. června 2019 v 17.00 hodin.