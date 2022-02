V pondělí se bude na AQUADROMU fotit, chcete být u toho?

V pondělí, dne 21. února bude na mosteckém aquadromu probíhat focení pro propagační účely aquadromu.

Aquadrom otevře mimořádně již v 10 hodin a focení bude probíhat cca do 12 hodin. Kdo chce tedy přijít již v 10 hodin, může, ale při vstupu na aquadrom bude nutný podpis souhlasu s focením (GDPR). Za poskytnutí souhlasu, bude v tento den a hodiny, tedy 21.2. od 10 do 12 hodin vstup na bazén a do sauny ZDARMA. Čím více souhlasících návštěvníků bude, tím hezčí fotografie se pořídí! Pro náštěvníky, kteří s focením nesouhlasí, bude aquadrom zpřístupněn v obvyklou otevírací dobu, tzn. od 12 hodin, kdy už focení probíhat nebude.