S Dopravou Ústeckého kraje pohodlně z Litvínova do Sport areálu KLíny

Doprava Ústeckého kraje dopravuje lyžaře do Sport areálu Klíny.

Stačí nasednout v Litvínově na autobus linky 523. Zespodu jezdí v každou sudou hodinu (8:35, 10:35 atd.). Do 20 minut jste na Klínech, ze zastávky u hospody je to k hornímu konci sjezdovek přesně 400 metrů. A to se dá ujít i v přezkáčích.