Dostavba děčínské nemocnice jede podle plánu – s pacienty vypomohou nemocnice v Rumburku a Litoměřicích

Realizace nového pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče v děčínské nemocnici pokračuje podle harmonogramu. Ten v roce 2022 předpokládá práce na hrubé stavbě. Další fáze v roce 2023 však již přinesou omezení péče, proto s pacienty vypomohou nemocnice Krajské zdravotní v Rumburku a Litoměřicích.

„Letos bude vznikat hrubá stavba, což je samozřejmě zatěžující, ale nikoliv omezující pro zdravotní péči. Problém nastane v roce 2023, kdy začne propojování staré části areálu a nových budov. Bude nutné péči v nemocnici omezit, ale nechceme ji zcela vyřadit. V rámci Krajské zdravotní dojde k přesměrování pacientů a poskytování především elektivní péče v jiných nemocnicích. Dohodli jsme se s řediteli v Rumburku a Litoměřicích,“ uvedl Michal Hanauer, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní – Nemocnice Děčín.

Jak dále informoval, v současnosti pokračují podle itineráře zemní práce jako příprava na samotnou stavbu. „Provedly se demolice starých budov patologie a skladů a přeložka vnitřních sítí v nemocnici, protože přes staveniště procházely veškeré elektrické, vodovodní a kanalizační sítě. Budování přípojek znamenalo vyřazení částí nemocnice z provozu. Bylo nutné koordinovat, ke které části se právě bude připojení obnovovat, která část se v danou chvíli zavře, otevře. Pak se mohlo začít s přípravou samotné stavby. Příprava má být hotová do konce února. Potom bude jako první vystavěn koridor pro sítě a následně začne stavba jak budovy intenzivní péče, tak parkoviště,“ řekl k aktuální situaci při dostavbě nemocnice v Děčíně její ředitel.

Stavba si vyžádala změny dopravního systému v nemocničním areálu. „Logistice stavby jsme se věnovali poměrně hodně, tzn. co všechno a jakým způsobem zasáhne do vlastního chodu nemocnice. Je nutné si uvědomit, že stavba nevzniká na zelené louce, ale je včleněna do současného areálu a staveb. Neprobíhá zcela izolovaně od zdravotního provozu a jeho obslužnosti. Tudíž muselo dojít k úpravě vstupu do nemocnice, zjednosměrnění komunikací, aby doprava mohla fungovat kontinuálně,“ vysvětlil Michal Hanauer. „Provoz je vymyšlen tak, aby v nemocnici nikdy nedošlo k úplné uzávěře. Areál tedy bude za jakýchkoliv okolností přístupný,“ dodal ředitel zdravotní péče.

Výstavba pavilonu za více než tři čtvrtě miliardy korun včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín do poloviny prosince 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní využívat investiční úvěr od Komerční banky.