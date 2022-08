V přípravném utkání BÍLÍ TYGŘÍ LIBEREC porazili HC VERVU LITVÍNOV

Ve čtvrtém přípravném klání letošní sezony narazila Verva na Bílé Tygry z Liberce. Byť měli Litvínovští zpočátku zápas na svých holích, ve druhém dějství se hra otočila a Liberec odjíždí z litvínovského stadionu s výhrou. Chemici zaznamenali první prohru v přípravě.

Od začátku byly k vidění šance na obou stranách. Ve 3. minutě zastavili Tygři Strejčkovu střelu od modré čáry. Posléze si na kotouč sáhl Denis Godla, když zastavil ránu Čederleho. V 9. minutě otevřela Verva skóre, když Demel udržel puk v útočném pásmu a žabičkou jej poslal na Fronka, který čekal na levém kruhu. Jeho nahození se odrazilo k zadní tyči, kde byl připravený Matúš Sukeľ a poslal puk do prázdné brány Liberce – 1:0.

Šanci na odpověď měl o dvě minuty později Rosandič, když zůstal zcela volný mezi kruhy, ale z dobré palebné těsně minul svatyni chemiků. Ve 14. minutě byli Liberečtí opět kousek od vyrovnávací branky, když se k bráně za pomoci spoluhráčů prokličkoval Faško-Rudáš, jenže bekhendové zakončení nebylo přesné a Litvínov si nadále držel jednobrankové vedení. V oslabení se pak hnal do útoku Najman, který ale nedokázal zvednout kotouč nad horní tyč a Godla si připsal další úspěšný zákrok. Po 20 minutách si Litvínov odnášel jednobrankové vedení nad Tygry.

Ve druhé třetině se Liberec od začátku pokoušel srovnat manko z první dvacetiminutovky. Ihned v úvodu ale útočná formace překombinovala svou akci a ke střele prostor nedostala. Ve 26. minutě si vytvořil prostor za libereckou obranou Berka, ale na zakončení mu nezbyl dostatek sil. O tři minuty později se do přečíslení dostal Hlava s Strakou. Nicolas Hlava si položil hostujícího obránce a prostrčil kotouč na Petra Straku, který našel volné místo v rozkleku Kváči – 2:0. Ve 31. minutě došlo ke střídání brankářů na straně hostů a Kváču nahradil Neužil. A přišla dvougólová nadílka Tygrů. Nejprve se v přesilové hře prosadil z mezikruží Adam Najman – 2:1.

O minutu a půl později bylo vyrovnáno. Individuální akci s gólovým zakončením měl na svědomí Radek Janata – 2:2. Ve 37. minutě mohl jít Liberec dokonce do vedení, když Faško-Rudáš připravil Najmanovi dobrou střeleckou pozici, ale jeho pokus mířil vedle zadní šibenice. Posléze chyboval při rozehrávce Neužil a šanci měli opět domácí. Liberecký gólman se dostal mimo své brankoviště, ale Litvínovským se nepodařilo trefil odkrytou klec Tygrů. Před zazvoněním sirény si připsal famózní zákrok Denis Godla, když se jej pokoušel překonat Faško-Rudáš. Po prostřední části bylo skóre v Litvínově vyrovnané 2:2.

Se začátkem třetí třetiny usedl na trestnou lavici Abdul a Liberec si vytvořil další velkou příležitost. Na pravém kruhu vyplaval volný Michal Birner, který pohotově střílel do Godlova protipohybu, ale litvínovský brankář se stačil přesunout a zasáhl betonem. Ve 43. minutě šli poprvé v zápase hosté do vedení. Po rychlé výměně kotouče se do brejku dostal Jaroslav Vlach a poslal Liberec do vedení – 2:3. O tři minuty později lovil Godla další puk ve své síti. Po střele z mezikruží zůstal před brankovištěm nehlídaný Mikuláš Jenčovský a poslal puk do brány domácích – 2:4. V 55. minutě se Tygři dostali do přečíslení dva na jednoho. Vlach vybídl Jelínka ke střele, ten však promáchl kotouč. Na dvě inkasované branky v závěru třetí třetiny už nedokázali chemici odpovědět ani při hře se šesti bruslaři v poli. To se naopak Libereckým podařilo přidal poslední branku, když se do prázdné klece Litvínova trefil Jaroslav Vlach – 2:5. Verva si připisuje první nezdar v přípravě a padla nad Libercem 2:5.