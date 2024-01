V sobotu 13. ledna se spouští přihlášky na Olympijské příměstské tábory na jezeře Most

Přihlašování na Olympijské příměstské tábory bude probíhat na www.svc-most.cz od soboty 13. ledna od 9hodin a od pondělí 15. ledna v recepci Střediska volného času Most.Tábory jsou určeny pro děti od 7 let (včetně) do 15 let. Pořadatelem táborů je Český olympijský výbor a konají se v rámci Olympijského festivalu.