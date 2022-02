V SOBOTU SE ČERNÍ ANDĚLÉ NASTOUPÍ NA DOMÁCÍ PALUBOVCE PROTI SLAVII PRAHA

Fanoušci mostecké házené už by se konečně mohli dočkat, v sobotu 12. února se Černí andělé konečně poprvé v novém roce představí na domácí palubovce. A soupeřkami jim budou jejich tradiční rivalky ze Slavie Praha.

„I když samozřejmě vím, že Slavia je tradiční soupeř Mostu, že se oba týmy střetávají pravidelně jak v poháru, tak v lize a bojují spolu o titul, tak k tomuto střetnutí nepřistupujeme jinak, než k ostatním zápasům. Příprava v tomto ohledu neprobíhá nijak odlišně, jméno soupeře pro mne v tomto směru nehraje roli,“ vysvětlil trenér Černých andělů Adrian Struzik. „Před některými exponovanými zápasy je na hráčkách znát určité napětí, ale to mi nevadí, naopak. Pro nás je ale v tuhle chvíli podstatné soustředit se na vlastní výkon. Chtěl bych, abychom zahráli lépe, než o víkendu ve Zlíně a děláme maximum, aby to tak bylo,“ doplnil trenér. Především se ale Černí andělé těší na domácí atmosféru. „Na týmu je znát, že se na domácí střetnutí těší. Neustálé cestování je už trochu únavné a domácímu prostředí s tradičně skvělou atmosférou se nic nevyrovná. Naposledy jsme ligové utkání na domácí palubovce hráli v listopadu, což je velmi dlouhá doba. Od soboty se u nás nic zásadního nezměnilo, po zdravotní stránce jsme v pořádku, takže bychom měli mít k dispozici všechny hráčky. Těšíme se na naše fanoušky a věřím, že se jim po tak dlouhém házenkářském půstu odvděčíme co nejlepším výkonem,“ uzavřel trenér. Zápas mezi DHK Baník Most a DHC Slavia Praha se hraje v sobotu 12. února v mostecké sportovní hale od 17:30 hodin.