V sobotu se gruntuje na mosteckém HRABÁKU, přidáte se?

V sobotu 18. září se plánuje úklid v rámci akce Ukliďme Česko. Úklid bude probíhat v lesoparku Hrabáku. Přidáte se?

Po dohodě s Magistrátem města Most a ve spolupráci se Spartan Training Group Most proběhne úklid oblasti Hrabák u dopravního podniku. Město nyní lokalitu prosekává a objevují se tam všemožné „poklady“. Prý lze očekávat spoustu PET lahví, plechovek a možná i pár pneumatik, takže to pro některé bude i dobrý workout.

Sraz na CirkusPlatz Hrabák, kde bude také stanoviště k roztřídění odpadu.

Časový harmonogram:

9:30 sraz na CirkusPlatzu Hrabák

9:30-9:50 rozdání pomůcek k úklidu a obecná organizace

9:50-11:30 úklid

11:30-12:00 Znovu sraz na CirkusPlatzu Hrabák na hromadnou fotku a roztřídění nasbíraného odpadu

Roztříděné a rozpytlované odpadky se pak budou nechávat na místě, zajedou si pro ně odpoledne Technické služby.

Můžete se klidně stavit jen na chvíli a přiložit aspoň na pár minut ruku k dílu! Jakákoliv pomoc vítaná! S sebou pevnou obuv, nějaké starší oblečení (je tam dost křoví) a dobrou náladu! Rukavice a pytle zajištěny!