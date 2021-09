Darujte naději na život na ústeckém Mírovém náměstí. Zapište se do registru dárců kostní dřeně

Mírové náměstí v Ústí nad Labem se ve středu 22. září promění v ordinaci pod širým nebem v rámci akce Blesk ordinace. Na místě nebude chybět ani náborový stan Českého národního registru dárců dřeně. Zájemci se budou moci zapsat od 12:00 do 18:00.

Co vás čeká? Vyplnění dotazníku a stěr z ústní dutiny. Podmínkou je věk 18-35 let, dobrý zdravotní stav bez trvalé medikace a váha nad 50 kilo. Vstup do registru automaticky neznamená samotné dárcovství, ale může být nadějí pro někoho nemocného.

V ČR onemocní každoročně stovky lidí včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se „jeho“ dárce kostní dřeně nenajde. „Jediným řešením je rozšířit databázi dobrovolníků,“ říká mluvčí registru Klára Conková. Zapsáním se do registru dobrovolník vlastně říká, že pokud onemocní někdo, kdo má shodné transplantační znaky, je mu k dispozici. „Skutečným dárcem se stane jen cca jedno procento ze všech zapsaných. Ano, tak malou šanci při hledání máme, a proto je pro nás každý dobrovolník cenný. Vždyť nevíme, kdo onemocní příště,“ dodává Conková.

Ústecký kraj s Českým národním registrem dárců dřeně a ústeckou Masarykovou nemocnicí spolupracuje v rámci náborů do registru již několik let. Z regionu byli letos oceněni také dva dárci.