V ulici Halase a Báňská začíná rekonstrukce vodovodu a kanalizace

V Mostě, v ulici Františka Halase a Báňská se začne s rekonstrukcí poruchového vodovodu a nevyhovujícího technického stavu kanalizace, které slouží pro více než pět set napojených obyvatel.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady různého stáří, materiálu i dimenze. Nejporuchovějším úsekem je potrubí z polyetylenu z roku 1986, dále pak řad z litiny z roku 1960. Co se kanalizace týče, v ulici Fr. Halase se nachází potrubí z kameniny z roku 1960. „Kamerová prohlídka prokázala, že stoka nevykazuje žádné závady, je v dobrém technickém stavu, a rekonstrukci tak nevyžaduje. V ulici Báňská je potrubí z PVC a rok uvedení do provozu se předpokládá v roce 1986. Stoka rovněž prošla kamerovou prohlídkou, je téměř bez závad, pouze ve dvou úsecích byla objevena špatná ovalita a kaverny, tyto úseky tak jsou zahrnuty k provedení rekonstrukce,“ uvedl tiskový mluvčí Severočeské vodárenské Jiří Hladík.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce dlouhém zhruba tři čtvrtě kilometru a kanalizace v délce zhruba třiceti metrů.

Rekonstruovaná kanalizace je rozdělena na 2 úseky. Jeden z úseků bude proveden z PVC potrubí a bude zde zároveň rekonstruováno dno jedné šachty. Druhý úsek pak bude z PVC potrubí, přičemž zde budou vyměněny 2 revizní šachty. Součástí rekonstrukce kanalizace bude i zrušení části stoky v ulici Báňská. Potrubí bude ponecháno v zemi.

Pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí bude provedena v drtivé většině trasy do otevřeného zapaženého výkopu. Pouze přechod vodovodu pod komunikací ulice Františka Halase bude provedena bezvýkopovou technologií řízeného podvrtu.

„Rekonstruovaný vodovodní řad bude v některých úsecích při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem,“ uvedl dále mluvčí Hladík.

Stavební práce začaly v těchto dnech a dokončeny budou do konce listopadu. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.