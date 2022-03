V Žatci se otevřel za přispění Ústeckého kraje moderní Technický klub

V Žatci se v pátek 25. 3. otevřel Technický klub, jehož součástí je Přírodovědné centrum, jedinečné svého druhu v Ústeckém kraji. Vznik byl iniciován městem Žatec a jeho cílem je vytvoření malého návštěvnického centra zaměřeného na výuku digitální gramotnosti, logiky, robotiky a popularizaci přírodních věd.

Stavební úpravy v objemu téměř pět milionů korun byly financovány z rozpočtu Ústeckého kraje. Specifické i další vybavení technického klubu a náklady na realizaci aktivit ve výši cca 12 milionů korun jsou podpořeny prostřednictvím projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP A2) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377, který je financován z prostředků Evropské unie, je již od dubna 2020 realizován odborem Podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jeho cílem je v rámci vybraných aktivit podpora polytechnického i odborného vzdělávání, podpora gramotností a zároveň zvýšení kvality výuky prostřednictvím modernizace školských zařízení a zařízení volného času na území Ústeckého kraje.

„Přeji všem návštěvníkům, kteří si najdou cestu do moderního centra, aby se zde dozvěděli něco zajímavého nejen o vesmíru. Mám radost, že v kraji máme opět něco nového, co náš region posune do 21. století,“ uvedl na slavnostním otevření centra hejtman Jan Schiller.

V rámci jedné z aktivit projektu bylo vybaveno v 16 městech již 18 technických klubů, které realizují vzdělávací aktivity v oblastech Řemeslo, Robotika a Gramotnosti pro žáky i veřejnost. Přírodovědné centrum Žatec je sice posledním z Technických klubů, který zahájil svou činnost, ale svou specializovanou činností bude pokrývat potřeby celého Ústeckého kraje.

Nedílnou součástí technického klubu jsou dvě nevšední instalace: Věda na kouli a projekce na kulovou sféru Digitárium. V prvním případě se divák nachází mimo projekci a sleduje v globále celý povrch planety a jednotlivé děje, které se na ní odehrávají. Naopak v Digitáriu se divák nachází uvnitř projekce a stává se tak součástí děje, který se odehrává na sférické projekci nad jeho hlavou.

Projekt Věda na kouli, který vznikl v roce 2007, patří mezi nejpozoruhodnější inovace v oblasti vzdělávání obecně. Sférické výsledky týkající se měření nejrůznějších jevů na celé zeměkouli jsou prezentovány na fyzické kulové projekční ploše znázorňující Zemi, kterou je možné přirozeným způsobem obcházet, zkoumat, prohlížet a ovládat.

Digitální planetárium je mimo jiné realizováno prostřednictvím centrální projekční jednotky, obsahující digitální projektor s objektivem rybí oko, která je umístěna v geometrickém středu projekční kopule. Projekční úhel je 360° v horizontální rovině a speciální software umožňuje simulaci hvězdné oblohy v reálném čase, prohlížení a prezentaci databáze hvězd, sluneční soustavy a velkorozměrových struktur vesmíru. Tyto simulace a vizualizace vesmíru mohou pomoci nejen žákům různého věku porozumět astronomickým dějům.

Obě tyto instalace se navzájem doplňují a umožňují obsáhnout všechny myslitelné jevy, které lze jednoduše zobrazit a srozumitelně vysvětlit.

Otevírací doba Technického klubu pro veřejnost bude každou sobotu od 10 do 17 hodin. „Klub bude zajišťovat přednášky pro děti i veřejnost, ale také bude podporovat další vzdělávání pedagogů z celého Ústeckého kraje,“ dodal Pavel Pintr, vědecký pracovník, který byl iniciátorem myšlenky na vznik žateckého Přírodovědného centra. To najdou zájemci na adrese Svatopluka Čecha 1180.