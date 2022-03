A mužstvo FK Baník Most Souš přivezlo z Neratovic remízu

A-mužstvo v sobotu odehrálo důležité utkání jarní části Divize B, v Neratovicích se střetlo v souboji prvního s druhým a splnilo svůj cíl, v utkání neprohrát. Na zatím největšího konkurenta v boji o postup tak stále držíme nejtěsnější jenodbodový náskok, ovšem zvládnutí důležitého utkání bude jistě velkým motivačním a zároveň uklidňujícím prvkem.

Hrálo se dle očekávání opatrné utkání, ve kterém však Most získával větší a větší převahu a ve druhém poločase již soupeře herně přehrával. Nicméně musel překonat nepříjemnou událost v podobě obdržené branky. Ve 34. minutě poslal Neratovice do vedení Kalabis, když se po standardní situaci dostal k navrácenému míči do vápna a prostřelil brankáře Nejedlého. Most tak prohrál poločas a po změně stran musel více mobilizovat.

Vzestupný trend mosteckého výkonu v průběhu celého zápasu byl korunován v 67. minutě, když si po sérii soubojů ve středovém pásmo posunul míč Dolechek, obešel obránce a z hranice vápna pálil přesně k tyči – 1:1.

Utkání se hrálo v bouřlivé atmosféře, o kterou se postaral kotel našich mosteckých fanoušků, kterým celý tým moc děkuji za neuvěřitelnou a klíčovou podporu. V poslední dvacetiminutovce již Most více kontroloval hru a i díky fanouškům a rostoucímu sebevědomí vedl utkání ke splnění cíle, tedy neprohry v Neratovicích. V posledních minutách dokonce svitla velká naděje na plný bodový zisk. Po sérii standardek a rohů, se přetažený míč snášel na nohu Michala Nguyena, který byl v dobré palebné pozici na rohu malého vápna, z voleje však pouze trefil domácího brankáře Patrika Malinu. Škoda. Ale i tak si z Neratovic odvážíme pocit, že náš tým se znovu našel a nabral trochu z podzimního sebevědomí.

FK Neratovice-Byškovice – FK Baník Most-Souš 1:1 (1:0)

Branky: 34. Kalabis – 67. Dolechek

Sestava Mostu: Nejedlý – Pátek, Opluštil, Petržílka, Štefko – Nguyen, Matyáš – Novický (89. Stružinský), Glaser, Dolechek (89. Gabko) – Kopta