Vánoční dárky, kterými můžete potěšit, v mosteckém „íčku“

Chcete-li udělat svým blízkým radost, zastavte se v Turistickém informačním centru (TIC) v Mostě (budova magistrátu, samostatný vchod z třídy Budovatelů). Určitě si zde vyberete ze speciálních vánočních dárků.

Pro milovníky vína jsou zde k dispozici minivína s vyobrazením kostela a s hradem Hněvín, značky Modrý Portugal a Veltlínské zelené. Lahvička stojí 50 korun.

Závěsný nástěnný kalendář od naivní malířky Sylvy Prchlíkové vyjde na 140 Kč.

Nový stolní kalendář města Mostu (Most známý i neznámý) s krásnými fotografiemi Jaroslava Haušilda (viz titulní…) stojí 59 Kč.

K dostání je také kalendář Rozhledny a vyhlídková místa Čech a Moravy za 79 Kč.

Milým dárkem mohou být dřevěné výrobky z Nové Vsi v Krušných horách, z poslední dřevovýroby v této oblasti hor.

K dispozici jsou dřevěné pece (385 Kč), do kterých se vkládá vonný františek, nechybí ani známí kuřáčci či dřevěný obloukový betlém do okna.

Otevírací doba v TIC je každý všední den od 9 do 17 hodin.

23. a 27. prosince je zavřeno.

30. prosince je normální otevírací doba, 31. prosince pak od 9 do 14 hodin.