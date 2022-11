Zajímá vás problematika dobrovolnictví? Chcete se setkat se skutečnými dobrovolníky a zjistit přímo od nich, co dobrovolnictví přináší? Chcete se stát dobrovolníkem a nejste si jistí, nebo nevíte, jak na to? Máte rádi dobrou kávu? Zastavte se 24. listopadu v 15.30 hosin v Dobrokavárně Dobrovolnického centra Most.