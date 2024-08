Hráče šprtce čeká další turnaj, jehož výsledky se započítávají do Severočeského poháru 2024. Letní liga SVČ Most se uskuteční ve třech dnech, konkrétně 21. srpna, 28. srpna a 4. září vždy od 18 do 20 hodin.

Startovné se neplatí, účast je vhodné předem nahlásit na telefonním čísle 603 337 054 nebo prostřednictvím e-mailu jakub.hasil@post.cz.