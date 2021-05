Velkokapacitní očkovací centrum v Ústí nad Labem zahájilo provoz, vakcinace přešla z nemocnice do bývalé univerzitní menzy

Očkování proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji se dostává do další fáze. Ústecký kraj a Krajská zdravotní, a. s., uvedly v pondělí 3. května do provozu velkokapacitní očkovací centrum v budově bývalého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Severní Terase. Vakcinační tým se do něj přesunul z dosavadního místa v pavilonu „I“ ústecké Masarykovy nemocnice, kde poslední pacienty naočkoval v neděli 2. května.