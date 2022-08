„Velký bratr“ dohlédne na všechny problémové lokality do konce léta

Městská policie obdržela v červnu dotaci na rozšíření systému pro online analýzu obrazu z městského kamerového dohledového systému. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, veřejného pořádku a ochrany občanů v sociálně vyloučených lokalitách.

V rámci projektu budou pořízeny licence umožňující analýzu obrazu z městského kamerového dohledového systému v tzv. on-line streamu. Licence městská policie využije pro kamery v sociálně vyloučených lokalitách.

Nyní jsou kamerami pokryté všechny sociálně vyloučené lokality v Mostě. Díky novému softwaru bude moci městská policie využít existující velmi dobré pokrytí města kamerami a zároveň efektivně využít systémy, které mohou zastoupit člověka, resp. dokonce desítky lidských očí.

„Systém umí sám upozornit operátora na neobvyklou situaci na místě, které je kamerou aktuálně monitorováno. Sami si předem definujeme, jaké situace chceme sledovat, a nařídíme tak – zjednodušeně řečeno – počítači, co má hlídat. Budeme software využívat ke sledování veřejného pořádku na vybraných problémových místech, jako jsou kontejnerová stání, hlavní třída Budovatelů, prostranství před hernami, restauracemi a večerkami, kde se shlukují skupiny problematických osob a podobně,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Využity k tomu mohou být dostupné funkce, jako například detekce pádu, detekce rvačky nebo překročení hranice – například okolo kontejneru v nočních hodinách, kdy dokáže systém pomoci odhalit původce vyhazování odpadu z popelnic. Uvedené on-line řešení umožní rozpoznání objektů (vozidlo, osoba, objemné břemeno apod.) nebo uživatelem definovaných situací a nejen že upozorní operátora, ale také záznam uloží a zaeviduje do zjištěných událostí.

Díky tomuto projektu bude mnohem efektivněji využita stávající síť 94 kamerových bodů v Mostě, které samozřejmě není v možnostech operačních pracovníků sledovat najednou. Kromě veřejného pořádku mohou být využity i další funkcionality softwaru. Může například sledovat vybrané body zájmu pro šetření Policie ČR (parkoviště, schránky, určitý vchod apod.) nebo číst registrační značky vozidel, která projela monitorovanou oblastí. Umí pohlídat nedovolené parkování a další dopravní přestupky. Nabízí funkci detekce špatného směru, detekce podezřelé trasy, parkování v zakázané zóně nebo obsazenosti parkovacích míst apod.

Pro ochranu měkkých cílů nabízí systém možnost monitoringu hromadných akcí, na kterých umí spočítat osoby, detekovat zanechaný předmět, apod.

„V příštích letech bych chtěl pokračovat v modernizaci operačního střediska a rozšířit inteligentní systémy do dalších míst v Mostě. Hlavním cílem bude nadále dohlížení na veřejný pořádek a ochrana majetku spíše než funkce týkající se parkování. Nicméně chceme se naučit systém maximálně využít a testovat budeme všechny jeho funkcionality,“ doplnil Jaroslav Hrvol.

Lidé se nemusejí bát zasahování do soukromí operátory kamerového systému. Všichni pracovníci, kteří přijdou do styku s kamerovým systémem, jsou strážníci, jsou proškoleni a splňují veškeré podmínky zákona o ochraně osobních údajů, a dodržují všechny stanovené principy. Zároveň je vždy splněna přiměřenost a úměrnost zásahu do osobnostních práv subjektů údajů s cílem ochrany majetku a zdraví osob a k zabezpečení ostatních právem chráněných zájmů. Jsou také nastaveny několika úrovňové vnitřní kontrolní procesy, které by případné porušení stanovaných principů odhalily.