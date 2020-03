Na základě nařízení vlády ČR a rozhodnutí pracovní skupiny krizového štábu města Litvínova v souvislosti s koronavirem, je zrušena vernisáž výstavy JARNÍ A VELIKONOČNÍ DEKORACE, která se měla uskutečnit ve středu 18. března od 17 hodin v litvínovském zámku Valdštejnů. Samotnou výstavu můžete zhlédnout od čtvrtka 19. března do neděle 12. dubna. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.