Mostecká knihovna zavřela, výpůjčky se prodlužují

V důsledku opatřením proti šíření nákazy koronavitu je od středy 11. března uzavřena také Městská knihovna v Mostě. „Na základě rozhodnutí krizového štábu města Mostu bylo v souvislosti s opatřeními proti koronaviru rozhodnuto o uzavření provozu Městské knihovny Most pro veřejnost, s účinností od 11. března 2020, a to do odvolání. Výpůjčky se po dobu uzavření automaticky prodlužují. Sledujte, prosím, i nadále Facebook knihovny, webové stránky města Mostu a knihovny,“ informuje knihovna.