Verva se dohodla na nové smlouvě s útočníkem Patrikem Zdráhalem

Vedení HC VERVA LITVÍNOV se povedlo udržet ve svém kádru jednoho z klíčových hráčů. Šestadvacetiletý útočník Patrik Zdráhal podepsal na severu Čech novou smlouvu. „Patrik patří mezi naše nejlepší hráče. Během dvou let se vypracoval na pozici rozdílového hráče, je v nejlepších letech, má obrovský potenciál a může se ještě zlepšovat. Jsme rádi, že jsme se s ním dohodli na nové dvouleté smlouvě, ve které má klauzuli, že do konce května může využít možnosti odchodu do zahraničí,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Odchovanec vítkovického hokeje bude dál bavit litvínovské fanoušky. S klubem se dohodl na nové smlouvě a v dresu Litvínova by tak měl pokračovat i v příštím extraligovém ročníku. Pro ostravského rodáka to bude třetí sezóna v dresu Vervy. Za Litvínov odehrál celkem 99 zápasů, ve kterých vstřelil 32 gólů a přidal 46 asistencí. Produktivní útočník patří mezi nejlepší hráče chemiků.

V letošní sezóně je v bodování týmu se ziskem 42 bodů na druhém místě za svým parťákem z útoku Giorgiem Estephanem. „Jsem rád, že jsem dostal nabídku smlouvy na další dva roky a moc si toho vážím. Před dvěma lety jsem přišel do Litvínova, protože jsem tady chtěl nějakým způsobem restartovat svou kariéru. Myslím si, že se mi to povedlo. Cíle, které jsme si nastavili s vedením klubu, se mi povedlo splnit. Vážím si důvěry, kterou do mě vkládají trenéři a vedení, a já se jim to snažím splácet výkony na ledě. Věřím, že se mi to bude dařit i nadále. Přál bych si, abychom hráli výše v tabulce, protože máme dobrý tým a věřím, že se nám společně povede dosáhnout nějakého úspěchu,“ říká útočník Patrik Zdráhal.