Verva uplatnila další opci, pojistila si obránce Patrika Demela

Litvínov uplatnil opci na obránce Patrika Demela. Vedení klubu si tak po podpisech brankáře Denise Godly s útočníkem Patrikem Zdráhalem pojistilo dalšího hráče střední generace do nové sezóny Tipsport extraligy.

Pětadvacetiletý zadák posílil Vervu v závěru září. Za Litvínov stihl odehrát 41 zápasů, ve kterých si připsal osm asistencí. Fanoušky zaujal především svou poctivou hrou. Svými výkony se probojoval do přesilovkových formací a vysloužil si angažmá i pro následující sezónu. „Jsem rád, že můžu pokračovat v Litvínově. Angažmá na další sezónu mě zase může posunout dále. Všechny zápasy, které jsem v litvínovském dresu odehrál, mi daly cenné zkušenosti. Je toho ještě hodně přede mnou, ale chci se jako hráč nadále zlepšovat a pomáhat tak našemu týmu,“ říká obránce Patrik Demel.

Zkušenosti před litvínovským angažmá nasbíral především v zámořské univerzitní NCAA, která každý rok produkuje řadu hráčů do slavné NHL. „Patrika jsme brali z Vítkovic, kde byl na zkoušce. Předtím působil několik let v Americe. Měli jsme na něj reference ze zámoří, že je to hráč, který by měl pasovat do našeho systému. Má dobrý pohyb a dobré čtení hry. Je pracovitý a myslím si, že velmi dobře zapadl do našeho mužstva,“ říká hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.