Verva získala posilu do obranných řad! Litvínov posílil David Štich

Litvínov po Jiřím Říhovi ulovil další posilu do obranných řad. Vedení klubu se dohodlo s řízným obráncem Davidem Štichem na dvouleté smlouvě. Verva tak získala třetí posilu do nové sezóny. Urostlý obránce se k týmu připojí začátkem týdne.

Litvínov získal zajímavou posilu do obrany. Vedení klubu se podařilo přivést třicetiletého obránce Davida Šticha, který v loňské sezóně oblékal dres Chomutova. Plzeňský rodák byl pravidelným mládežnickým reprezentantem. S týmem do osmnácti let na mistrovství světa vybojoval bronzovou medaili a byl i kapitánem českého výběru do dvaceti let na MS v roce 2008/2009.

Vysoký obránce vyniká především svou důraznou hrou, se svými 189 centimetry a 106 kilogramy si od něj trenéři slibují především důraz před vlastní brankou. „Potřebovali jsme do zadních řad někoho, kdo to tam bude trochu brousit. Podívali jsme se na trh a vyšel nám nejlépe David Štich z Chomutova, který tam rozvázal smlouvu. Jsme rádi, že jsme takového silného a obětavého obránce do obrany získali. Potřebujeme hráče, který do toho umí vlétnout a je tam cítit,“ říká generální ředitel klubu Jiří Šlégr. David Štich svou kariéru odstartoval v Plzni, ale v juniorských letech se vydal do zámoří, kde nastupoval v kanadské QMJHL. Připsal si i šest startů ve farmářské AHL. Po návratu do Česka oblékal extraligový dres Liberce, Slavie, Vítkovic, Mladé Boleslavi a Chomutova. V nové sezóně se představí v litvínovských barvách.