Vesnicí roku se letos stal Lukavec, oceněna byla i Nová Ves v Horách

Soutěž Vesnice roku je pro obce ideální příležitostí, jak se představit lidem zvenčí, pochlubit se novinkami, zapojit fantazii v přípravě zajímavé prezentace, stmelit kolektiv místních a především zabojovat o prestižní titul. Vesnice roku není soutěží krásy jednotlivých obcí – směrodatné je, jak se obec stará o společenský život, svoje vlastní aktivity, historii nebo o životní prostředí. Všechny tyto aspekty musí obec skloubit, aby se stala vítěznou a obci Lukavec se to v konkurenci dalších 13 obcí z Ústeckého kraje podařilo nejlépe a může se pyšnit titulem Vesnice Ústeckého kraje roku 2022. Obec si kromě hlavního ocenění – zlaté stuhy – odnesla také 1 milion korun do obecního rozpočtu a postup do celostátního finále soutěže.

Kromě hlavní ceny – zlaté stuhy pro vítěznou obec v krajském kole – se ještě udělují stuhy: modrá (za společenský život), bílá (s ohledem na zapojení dětí a mládeže do chodu obce), oranžová (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) a zelená (za péči o zeleň a životní prostředí). Modrou stuhou byla v letošním roce oceněna obec Křešice (okres Litoměřice), oranžovou stuhou obec Slatina (okres Litoměřice) a zelenou stuhou obec Dolní Poustevna (okres Děčín). Bílá stuha se v letošním roce neudělovala z důvodu nízkého počtu soutěžících obcí.

Součástí soutěže Vesnice roku jsou i další ocenění, která dovolují vyzdvihnout i další zajímavé aktivity obcí:

▪ Cena naděje pro živý venkov (obec Křešice)

▪ Zlatá cihla – kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu (obec Lukavec, revitalizace zámku Lukavec)

▪ Zlatá cihla – kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby (obec Dolní Poustevna, nástavba sportovní haly s ubytovacími možnostmi)

▪ Diplom za vzorné vedení obecní knihovny (obec Modlany)

▪ Diplom za vzorné vedení obecní kroniky (obec Trnovany)

▪ Diplom za péči o kulturní dědictví (obec Dolní Zálezly)

▪ Diplom za komplexní řešení dopravní infrastruktury (obec Jetřichovice)

▪ Diplom za udržování hasičských tradic (obec Libkovice pod Řípem)

▪ Diplom za architektonické řešení sběrného dvora (obec Líšťany)

▪ Diplom za inovativní řešení obce (obec Modlany)

▪ Diplom za spolek na obnovu památek (obec Nová Ves v Horách)

▪ Diplom za úpravu středu obce s odkazem na historii (obec Patokryje)

▪ Diplom za příkladné vedení lesní školky (obec Srbská Kamenice)

▪ Diplom za obnovu cest a stromových alejí (obec Trnovany)