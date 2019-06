Vietnamský velvyslanec řešil s hejtmanem rozvoj další spolupráce

Slavnostní otevření obchodního centra na okraji Ústí nad Labem, podpora spolupráce mezi oběma zeměmi a rozšíření spolupráce v oblastech zdravotnictví, vzdělávání či cestovního ruchu. To byla hlavní témata, o kterých jednal vietnamský velvyslanec Ho Min Tuan společně se svými kolegy na návštěvě u hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Vietnamská delegace v čele s velvyslancem se přijela do Ústeckého kraje přesvědčit o kvalitních vztazích mezi oběma státy. „Příští rok budeme slavit 70 let od založení diplomatických vztahů mezi vaší zemí a Vietnamem. Rád bych, abychom do budoucna zaměřili naši další budoucí spolupráci i na kooperaci krajské úrovně,“ informoval hejtmana velvyslanec Ho Minh Tuan.

Velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v ČR Ho Minh Tuan se narodil před 57 lety v Hanoi. Tuto funkci vykonává přes dva roky. Předtím pracoval například na Velvyslanectví Vietnamu v Japonsku jako ministerský rada a poté i jako ministr.

Rozvojová spolupráce mezi ČR a Vietnamem má dlouhou tradici a vietnamská strana při všech příležitostech českou pomoc velmi oceňuje. Česká republika je jedinou zemí bývalého východního bloku, která ani v obtížném období hospodářské transformace nepřestávala Vietnamu poskytovat rozvojovou pomoc. Největším českým investorem ve Vietnamu je firma PPF, která zde investovala do oblasti bankovnictví a v průběhu několika let si na vietnamském trhu vybudovala vedoucí postavení v sektoru spotřebitelských úvěrů.