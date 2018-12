VIP si mohou vychutnat balíček zážitkových aktivit

Snaha o popularizaci motoristického sportu a současně motivace zprostředkovat autentické zážitky, které tato atraktivní disciplína nabízí, vedla mostecký autodrom k vytvoření exkluzivního balíčku služeb. „Připravili jsme jej pro členy VIP klubu autodromu. Je plný aktivit s patřičnou dávkou adrenalinu a vzrušení, jejich čerpání umožní VIP členská karta s neomezeným vstupem do areálu autodromu po celý rok 2019,“ přiblížil novinku obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Členskou kartu do VIP klubu autodromu lze pořídit za 50 000 korun včetně DPH. Opravňuje ke vstupu na stěžejní závodní víkendy autodromu, jízdě v závodním speciálu i testovací jízdě na velkém závodním okruhu, účasti v kurzu bezpečné i sportovní jízdy, k odebírání měsíčního newsletteru s radami experta na dopravní problematiku či k možnosti vyzkoušet si práci člena závodního týmu při vybraném podniku sezony.

„Balíček zahrnuje i celodenní kurzy, a to bezpečné jízdy FOR LIFE se zásadami správného poskytnutí první pomoci a kurz sportovní jízdy s osobním koučem, jímž bude skvělý český pilot Tomáš Pekař. Člen VIP klubu se dále sveze za volantem ostré okruhové Škody Octavia RS, a to v zapůjčené kombinéze a přilbě. V případě zájmu obdrží onboardové záznamy z krocení tohoto dravého stroje. Lákavá je jistě i možnost stát se součástí jednoho z týmů okruhového šampionátu Octavia Cup. VIP členskou kartu lze zakoupit i jako překvapivý vánoční dárek, který každý nadšený motoristický fanoušek určitě ocení,“ upřesnil Krafek.

Držitel VIP členské karty se může těšit také na VIP vstupenky pro dvě osoby na závody supersportovních speciálů ADAC GT Masters, českou premiéru soubojů populárních amerických vozů seriálu NASCAR a každoročně nejnavštěvovanější evropský šampionát okruhových tahačů Czech Truck Prix. Bonusem jsou pak v každém z těchto víkendů doprovodné závodní série, v příštím roce jich bude rekordních 18.

Celoroční neomezený vstup do areálu autodromu poskytuje členům VIP klubu řadu dalších možností. „Disponujeme špičkovým offroadovým areálem, který si lze vyzkoušet vlastním vozem, případně terénní speciál zapůjčíme. Dále nabízíme motokárovou dráhu, přírodní dráhu pro terénní čtyřkolky. Nabízíme služby pneuservisu, kde si lze objednat také drobné servisní práce, vyčištění vnitřních prostor i exteriéru vozu a vybrat si z nabídky autokosmetiky, pneumatik a disků. Máme čerpací stanici pohonných hmot a dobíjecí elektrostanici. Po dobu servisu si zákazník může prohlédnout náš areál včetně jeho zázemí, a to s odborným výkladem. Pokud přijede s celou rodinou, zabavíme děti na dopravním hřišti, zdarma jim zapůjčíme kola, koloběžky, odrážedla i přilby,“ vyjmenoval Jakub Krafek.

Více informací o závodních víkendech a dalších akcích sezony 2019, o nabídce služeb, zážitků a aktivit zájemci najdou na webových stránkách www.autodrom-most.cz.