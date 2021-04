Vitamin D aneb Divadelní adrenalinový maraton!

Divadelníci z nejrůznějších koutů celé republiky se spojili v unikátním, společném projektu, který všem divákům umožní být při tom. Zástupci třinácti divadel od Chebu až po Ostravu včetně toho mosteckého si vymysleli společnou kreativní výzvu, v rámci které každý zúčastněný soubor heběm pouhých 72 hodin vytvoří a natočí inscenaci na společné téma. Výsledky tohoto adrenalinového maratonu budou odvysílány 9. května 2021 v 18:00 v mimořádném přímém přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci na YouTube kanálu Vitamín D. Jedná se o společnou výzvu, která v českém divadelním prostoru nemá obdoby.

Nápad se zrodil v libereckém Divadle F. X. Šaldy. Tamní divadelníci oslovili nejprve několik spřátelených souborů a společně pak celý projekt vymysleli. Otevřenou výzvu rozeslali všem profesionálním divadlům v Čechách i na Moravě. Nakonec se k projektu připojilo těchto třináct divadel: Divadlo A. Dvořáka Příbram, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Mír Ostrava, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Městské divadlo Kladno, Městské divadlo Mladá Boleslav, Městské divadlo v Mostě, Městské divadlo Zlín, Naivní divadlo Liberec, Východočeské divadlo Pardubice a Západočeské divadlo v Chebu společně s činohrou Karlovarského městského divadla.

Ve společném úsilí se divadelníci nechali inspirovat akcemi typu 48 Hour Film Project či Malými Dionýsiemi kladenského divadla. Vytvořili jedinečný divadelní formát pro tuto dobu: okamžitou podobu živého divadla, kterou je možné předat divákům po celé republice. Každý přihlášený soubor zaslal do společného klobouku tři přísloví a „divadelní notář“ Michal Zahálka jedno z nich vylosoval. Každé z divadel pak v pravý čas obdrželo vylosované přísloví mailem a mohlo se pustit do práce, na jejímž konci vznikla nahrávka krátké divadelní inscenace. Všichni, kteří pak následným tvůrčím procesem prošli, jistě potvrdí, že to byl namáhavý, vysilující, ale také neskutečně inspirativní a kreativní zážitek.

V čem spočívá kouzlo třídenní adrenalinové výzvy?

Představte si tři dny a noci společné práce, na které se podílí celý divadelní provoz. Nejsou to pouze herci, režiséři, dramaturgové, výtvarníci či hudebníci, ale také technici, osvětlovači, zvukaři, garderobky, vlásenkářky a spousta dalších lidí. Všichni jsou nezastupitelní a všichni do toho jdou naplno, aby hájili barvy svého divadla. Pocit vzájemné soudržnosti a podpory je přesně tím vitamínem, který všichni potřebujeme. Věříme, že podobně to budou vnímat i diváci. Přestože nám primárně nejde o to, abychom mezi sebou soutěžili, budeme moc rádi, když se diváci zapojí do hlasování o tom, která inscenace je nejvíce zaujala. Mohou tak podpořit své oblíbené divadlo, ale stejně tak mohou ocenit a podpořit originalitu jiných souborů, které třeba působí ve městě, kam se běžně nedostanou.

Pravidla jsou poměrně přesně dána, aby byly podmínky co nejspravedlivější. Hlavním kritériem je skutečnost, že nevyrábíme filmy, ale záznamy divadelních inscenací. Proto jsou například zakázány veškeré filmové a televizní efekty, natáčet se musí na jevišti nebo zkušebně (exteriéry jsou zakázány) a snímat se může maximálně na dvě kamery. Omezena je také délka výsledného filmu – musí být v rozmezí 10–15 minut. Umělecké ztvárnění zadaného přísloví a volba žánru jsou ovšem zcela svobodné – a každý tým se s nimi dozajista popere úplně jinak a originálně.

Jak již bylo uvedeno, premiéra všech inscenací proběhne 9. května 2021 v 18:00 v mimořádném přímém přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci na YouTube kanálu Vitamín D.

Záznamy všech inscenací pak budou na internetu k vidění ještě nejméně deset dnů, aby diváci měli větší šanci vše zhlédnout.

Dramaturg činohry DFXŠ v Liberci Jiří Janků k celému projektu prozradil: „Přípravy celé akce v tuto chvíli vrcholí a všichni společně věříme, že se nám vše podaří dotáhnout ke zdárnému konci. Velmi nás těší vzájemná soudržnost, a budeme moc rádi, když se pocit sounáležitosti přenese také na naše diváky. Věříme, že se jich připojí co nejvíce, protože celý projekt je určený především pro ně. Budeme moc rádi, když budou hlasovat, my ale celou akci vnímáme tak, že hlas pro jednoho je hlasem pro všechny a naším společným přáním je hlavně to, aby bylo diváků co nejvíce.“

Mostecký tým bude složen s bezmála všech členů činohry i Divadla rozmanitostí.