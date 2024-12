Víte, jak postupovat při záchraně života? Prokopové poradí…

Mnoho z nás už bylo svědky zásahu posádky záchranky. Ale víte, co všechno musí zdravotničtí záchranáři podstoupit, vědět a umět, než mohou jako profesionálové vyjet do terénu a sloužit na dispečinku? Speciální díl, natočený štábem Prokopni to na jednom takovém velkém školení záchranářů, se vám pokusí přiblížit, kromě atmosféry, především rady a tipy, které v reálu při záchraně lidského života jako když najdete.

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.