Vítězem Olympijského běhu na Autodromu je Jakub Ihnačinec Jana Fílová

Na startu 35. ročníku Olympijského běhu na mosteckém autodromu se sešlo 163 mužů a žen. Původně měli na velký závodní okruh vyběhnout tradičně v červnu, posunutí termínu si vyžádala opatření proti šíření pandemie koronaviru a nemoci covid-19. Účastníkům závodu ale tato změna nejspíš přišla vhod. Nemuseli totiž čelit tropickým teplotám, které akci většinou provázejí. I tak bylo počasí příjemné a teplé.

Běžci opět vybírali ze dvou možností. Volili jeden nebo dva okruhy, a zdolávali tak úsek dlouhý 4,2, respektive 8,4 kilometru. Startér poslal závodníky na trať přesně v 18:30 hodin. Pošesté klání v Mostě organizovalo město. Na startu nechyběl ani mostecký primátor Jan Paparega, který se běžeckých klání na autodromu zúčastňuje opakovaně. Vybral si náročnější trasu, na níž si nevedl vůbec špatně. Mezi muži doběhl na osmé příčce.

Suverénní výkon na delší trati předvedl dvacetiletý Jakub Ihnačinec z Litvínova. Vyhrál v čase 28:48,9 minuty s přesvědčivým minutovým náskokem před stříbrným Michalem Zbuzkem. Jakub je ostříleným běžcem, který se vrací na autodromu pravidelně. Střídá kratší a delší trať. Zatímco na osmikilometrové zažil premiérové vítězství, na čtyřkilometrové je už dvojnásobným šampionem. „Letos se běželo úplně nádherně. Vzhledem ke zrušeným závodům kvůli koronaviru jsem více trénoval, což jsem nyní zúročil. Skvěle vyšlo počasí. Odpoledne bylo vedro, ale před závodem se zatáhlo a běželo se skvěle,“ svěřil se Jakub v cíli se svými pocity.

Mezi ženami triumfovala na osmikilometrové trati Jana Fílová z Teplic v čase 36:30,1 minuty. „ Jsem moc nadšená, chtěla jsem vyhrát. To, že se mi to podařilo, je úžasné. Moc si to užívám,“ radovala se sympatická sportovkyně po přetnutí cílové čáry.

Poloviční čtyřkilometrovou trať zdolal mezi muži nejrychleji pětadvacetiletý Daniel Hýna z Mostu, který je úspěšným paralympionikem. Handicapovaný atlet zvítězil doslova na domácím hřišti, vypomáhá totiž na autodromu jako traťový komisař. Prvenství mezi ženami patřilo Kateřině Kutílkové.

Velké uznání ale zaslouží i běžečtí veteráni, reprezentovaní Václavem Smetákem a Vladimírem Kolářským. Oba patří k zakladatelům mosteckého závodu a startují prakticky nepřetržitě od premiérového ročníku před 35 lety.

Na autodromu se běhá už od roku 1985, o dva roky později se zdejší závod přihlásil k mezinárodní akci Olympijský běh. V Československu měl právě v tom roce premiéru v Praze na Strahově. T-Mobil Olympijský běh je největší běžeckou akcí v České republice, v jediný okamžik dnes vyběhlo na různých místech v celkem 83 městech na tratě bezmála 69 tisíc lidí.

Funkce ambasadorů letošní akce se zhostili reprezentant v biatlonu a držitel stříbra ze Zimních olympijských her v Pchjongčchangu před dvěma lety Michal Krčmář a trojnásobná vítězka grandslamových tenisových turnajů ve čtyřhře Andrea Sestini Hlaváčková. V roce 2012 společně s Lucií Hradeckou vybojovala stříbro na Letních olympijských hrách v Londýně.

Běžci si dají další sraz na autodromu začátkem října. Čeká je premiéra amatérského závodu Charitativní běh pro hospic. Více informací zájemci najdou zde.