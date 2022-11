VÍTĚZNÉ OBRÁZKY ZKRÁŠLÍ NOVÁ POPELÁŘSKÁ AUTA

Technické služby Litvínov vyhlásily v říjnu soutěž Odpady očima dětí. Na sociální síti lidé lajkovali obrázky, které dle věku autorů byly zařazeny do tří kategorií – mateřské školy, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Do soutěže se zapojilo více než 250 dětí. Do finálového výběru postoupilo v každé kategorii deset obrázků s nejvíce lajky. Z nich vybírala vítěze porota ze zástupců pořadatele a partnerů soutěže. Jednatel Petr Řeháček s Ilonou Semenyšínovou za technické služby, starostka Kamila Bláhová za město Litvínov, Tomáš Herink z ORLEN Unipetrolu RPA a Alice Karlíková ze společnosti EKO-KOM vybrali v každé kategorii tři nejhezčí obrázky a absolutního vítěze. „Děti poslaly nádherné obrázky. Jsem vděčná, že se takovýto projekt u nás uskutečnil,“ zhodnotila starostka Kamila Bláhová. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční ve středu 14. prosince v zámku Valdštejnů od 14 hod. Ocenění se mohou těšit na hodnotné ceny.