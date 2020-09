VOLBY DRIVE: Jak můžete hlasovat v karanténě?

Zákon umožňuje volit i voličům, kterým krajská hygienická stanice nebo praktický lékař nařídili karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19. Stejně tak mohou hlasovat i voliči umístění v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

Hlasování z auta u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)

V Mostě bude stanoviště drive-in zřízeno na parkovišti u Hořanské cesty (viz mapka). Stanoviště bude uzpůsobeno pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič, který má místo trvalého pobytu na území okresu Most, hlasovat ve středu ve volebním týdnu (30. 9.) od 7 do 15 hodin, ale výlučně jen z motorového vozidla, kterým se ve stanovené době k volebnímu stanovišti dostaví, aniž by byl povinen se předem jakkoliv nahlašovat.

Při hlasování na drive-in stanovišti je třeba dodržovat následující pokyny:

Ještě předtím, než k vám přistoupí člen komise pro hlasování, nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst. Připravte si platný občanský průkaz, vhodné je mít s sebou i potvrzení od lékaře či hygienické stanice. V případě, že máte vlastní volební lístky, připravte si je. Pokud nemáte vlastní volební lístky, člen komise pro hlasování vám je vydá. Pro úpravu hlasovacích lístků doporučujeme využít vlastní psací potřeby. Dodržujte vyznačené rozestupy a pokyny na stanovišti. Pokud máte již vydaný voličský průkaz, nelze na něj volit, ale jste povinni ho na místě komisi odevzdat.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka (1. 10.) volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Za tímto účelem zřídil Krajský úřad Ústeckého kraje telefonní číslo 773 031 725. Volat lze od 22. září až 1. října, telefonovat lze vždy od 8 hodin, a to v úterý 22. září do 15 hodin, ve středu 23. září do 17 hodin, ve čtvrtek 24. 9. do 15 hodin, v pátek 25. 9. do 12 hodin, v úterý 29. 9. do 15 hodin, ve středu 30. 9. do 17 hodin a ve čtvrtek 1. 10. do 20 hodin.

Volič, který se rozhodne využít tohoto způsobu hlasování, musí po zavolání na výše uvedené telefonní číslo sdělit jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa na území Ústeckého kraje, kde se bude nacházet v době voleb, a telefonní kontakt na svoji osobu. Takto přihlášeného voliče pak bude případně ve dnech 2. 10. v době od 7 do 22 hodin nebo 3. 10. od 7 do 14 hodin telefonicky kontaktovat zapisovatel dané komise pro hlasování, který upřesní den a hodinu, kdy mu bude umožněno odvolit do zvláštní volební schránky.

Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno

Pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne (1. 10.) od 7 hodin do pátku (2. 10.) volebního týdne do 18 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.